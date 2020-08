Bệnh nhân COVID-19 thứ 21 tử vong với bệnh nền đái tháo đường, tăng huyết áp

Sáng ngày 14/8/2020, Ths. Nguyễn Trọng Khoa, Phó Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp bệnh nhân COVID-19 thứ 21 tử vong tại Việt Nam.

Bệnh nhân 585 (BN585) là nữ, 61 tuổi, địa chỉ Huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Tiền sử: đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, béo phì.

Ngày 10-17/7, bà đi khám tại Bệnh viện Đà Nẵng và nhập viện đưa lên khoa Lão khoa điều trị.



Ngày 18-21/7, bà ở nhà có dấu hiệu sốt. Ngày 21-28/7, bệnh nhân nhập viện vào khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng. Sau đó tình trạng bệnh nhân chuyển xấu hơn, mệt, không thở được nên được chuyển khoa Hồi sức tích cực - Chống độc;

Ngày 29/7-01/8, bệnh nhân được chuyển qua khoa Thận - Tiết niệu, sau đó chuyển sang khoa Ung bướu, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 31/7, bệnh nhân được lấy mẫu làm xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Từ ngày 1-6/8, bệnh nhân được chuyển lên cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, với chẩn đoán khi vào viện là viêm phổi do SARS-COV-2 trên nền bệnh đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, biến chứng nhiễm trùng huyết từ đường niệu, suy đa tạng;

Ngày 05/8, bệnh nhân có biểu hiện suy hô hấp , rối loạn vận mạch, được đặt nội khí quản, thở máy. Một ngày sau bệnh nhân được can thiệp ECMO phổi nhân tạo và chuyển về Bệnh viện Phổi Đà Nẵng theo dõi.

Ngày 11/8, bệnh nhân được cai ECMO và được chỉ định thay huyết tương dành cho các bệnh nhân COVID-19 nặng.

Ngày 12/8, bệnh nhân diễn tiến nặng, sốc nhiễm khuẩn, suy gan cấp, tổn thương thận cấp, huyết áp tụt nặng, rối loạn vận mạch không hồi phục. Bệnh nhân tử vong 22h cùng ngày.

Bệnh nhân được chẩn đoán nguyên nhân tử vong: Viêm phổi do COVID-19 biến chứng suy hô hấp nặng, sốc nhiễm khuẩn có tổn thương đa tạng trên bệnh nhân đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, béo phì.



Trước đó, trong ngày 13/8, đã ghi nhận 3 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Đó là BN485, BN623, BN479.



Bệnh nhân 485 là nữ, 52 tuổi, ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng, có tiền sử suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2. Chẩn đoán tử vong: COVID-19 biến chứng viêm phổi nặng trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.



Bệnh nhân 623 nữ, 83 tuổi, Điện Bàn, Quảng Nam có tiền sử: suy tim, suy tủy. Chẩn đoán tử vong: COVID-19 biến chứng suy hô hấp nặng, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng không hồi phục trên bệnh nhân suy tủy, u đại tràng Sigma, cơ thể suy kiệt.

Bệnh nhân 479 là nam, 87 tuổi, địa chỉ Tư Nghĩa - Quảng Ngãi. Chẩn đoán tử vong: Nhiễm trùng vết mổ bàn chân trái trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy tim do nhồi máu cơ tim cũ, suy đa tạng và mắc COVID-19.

Như vậy, tính đến thời điểm này, có 21 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta tử vong gồm: (BN496, BN426, BN429, BN524, BN475, BN499, BN428, BN437, BN 651, BN 718, BN456, BN430, BN737, BN436, BN 522. BN832, BN485, BN623, BN479 và BN585).



Hầu hết các trường hợp tử vong đều là người cao tuổi, số ít người trẻ tuổi nhưng đều có nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuýp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng...

Your browser does not support HTML5 video.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19

Theo Hà Ly/SKCĐ