Bộ Y tế: Ca nghi nhiễm COVID-19 ở Bệnh viện C Đà Nẵng có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính

Chiều 6/9, Bộ Y tế thông tin về ca nghi nhiễm COVID-19 mới tại Bệnh viện C Đà Nẵng . Đó là ông P.N.S (64 tuổi, trú P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn). Ông này có tiền sử điều trị tại BV Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng từ ngày 29/6-5/7. Tiếp đó ông điều trị ở khoa Lão, Bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian từ 6/7-12/7.

Chiều 5/9, ông tới khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng trong tình trạng sốt cao, được xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng sớm 6/9. Tuy nhiên, ngày 6/9, CDC Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm lại 2 lần, kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2. Hiện ngành Y tế Đà Nẵng đang làm thêm một số xét nghiệm để khẳng định.

Cũng trong chiều 6/9, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào. Đến nay đã tròn 4 ngày, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng.



Cùng ngày, có 11 bệnh nhân khỏi bệnh. Cụ thể, 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đều có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần với SARS-CoV-2 gồm:

- Bệnh nhân 755 (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, ĐN),

- Bệnh nhân 846 (phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, ĐN),

- Bệnh nhân 434 (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, ĐN),

- Bệnh nhân 956 (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, ĐN),

- Bệnh nhân 870 (phường Điện Hồng, quận Điện Bàn, Quảng Nam),

- Bệnh nhân 914 (Thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi).

4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện dã chiến Hoà Vang gồm:

- Bệnh nhân số 689 (phường Hòa Khê, quận Thanh Khê),

- Bệnh nhân số 889 (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu),

- Bệnh nhân số 941 (thôn Yến Nê 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang),

- Bệnh nhân số 1014 (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê).



Sau khi được công bố khỏi bệnh, các bệnh nhân được cách ly, theo dõi Sau khi được công bố khỏi bệnh, các bệnh nhân được cách ly, theo dõi Sức Khỏe 14 ngày tại nơi cư trú theo quy định của Bộ Y tế.

Như vậy, thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 816 bệnh nhân bệnh nhân COVID-19/1.049 ca mắc.

Tiểu ban Điều trị cũng cho biết, trong số các bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, hiện nay còn có 03 bệnh nhân tại BV Dã chiến Hoà Vang, mặc dù đã công bố khỏi COVID-19 nhưng vẫn trong tình trạng nguy kịch là 416, 888, 763. Riêng bệnh nhân 416 vẫn trong tình trạng ECMO phổi nhân tạo, bệnh nhân 888 lâm sàng có cải thiện.

Hiện có 5 trường hợp có tiên lượng rất nặng và 1 bệnh nhân tiên lượng tử vong. Kể từ khi dịch bùng phát đã có 35 bệnh nhân COVID-19 tử vong.

