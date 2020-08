Cả nhà 5 người ở Hà Nội cùng mắc COVID-19, riêng người chồng tái dương tính sau 14 ngày

Hà Nội vừa phát hiện một ca tái dương tính COVID-19 . Theo Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm, đó là bệnh nhân 348 (39 tuổi, ở phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Bệnh nhân sinh sống tại Rumani, từ Thụy Điển nhập cảnh về sân bay Nội Bài cùng vợ và 3 con ngày 6/6, cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Nghề Công Nghệ Cao, Nam Từ Liêm.



Lần thứ nhất được lấy mẫu xét nghiệm, cả Lần thứ nhất được lấy mẫu xét nghiệm, cả gia đình đều âm tính. Ngày 18/6, cả 5 người được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính SASR-CoV-2.



Sau đó, bệnh nhân cùng vợ và 3 con được chuyển cách ly và điều trị tại Sau đó, bệnh nhân cùng vợ và 3 con được chuyển cách ly và điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới trung ương 2 từ ngày 19/6 đến ngày 8/8 được xuất viện về cách ly tại nhà.

Ngày 13/8, Trung tâm Y tế Bắc Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm sau ra viện cho cả 5 người và kết quả âm tính.



Đến ngày 22/8, bệnh nhân cùng vợ và 3 con được Trung tâm Y tế Bắc Từ Liêm lấy mẫu lần 2. Đến ngày 23/8, chỉ có mình bệnh nhân cho kết quả dương tính với SASR-CoV-2.



Ngay sau khi có kết quả, bệnh nhân đã được chuyển trở lại Bệnh viện Nhiệt đới trung ương 2 trong đêm 23/8. Vợ và 3 con của bệnh nhân tiếp tục cách ly tại nhà.

Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với CDC Hà Nội phun thuốc khử khuẩn, phong tỏa căn nhà, lấy mẫu xét nghiệm F1, điều tra các F.

Trước đó ngày 23/8, b ệnh nhân 564, nữ sinh viên 19 tuổi trú tại huyện Quế Sơn, Quảng Nam được xác định tái dương tính chỉ sau 4 ngày ra viện. Được biết, trong thời gian điều trị tại Khu điều trị Điện Nam - Điện Ngọc (BV Đa khoa khu vực Quảng Nam), bệnh nhân này đã có 4 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 .

Đến ngày 18/8, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, cùng 5 trường hợp từng mắc COVID-19 khác xuất viện và trở về nhà. Đến n gày 22/8, nữ sinh có biểu hiện sốt nhẹ, được đưa vào khu điều trị Điện Nam - Điện Ngọc, kết quả xét nghiệm dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2.

