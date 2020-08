Quảng Trị: Không chấp hành cách ly tại nhà người phụ nữ mang giường chiếu đến trụ sở UBND xã 'ăn vạ'

Trng cùng thời gian bà H. điều trị tại đây đã có 4 ca mắc COVID-19 được ghi nhận, trong đó có 2 ca nằm điều trị bệnh, 2 ca còn lại là người đến thăm. Do vậy, người từng đến khu vực này có nguy cơ cao nhiễm bệnh.

Sau đó người này xuất viện hôm 13/8 thì đến 14/8 tới trạm xá khai báo y tế và khuyến nghị cách ly tại nhà từ ngày 14-27/8.



Đáng nói, ngay sau khi nhận được khuyến nghị, lúc 9h ngày 14/8, người phụ nữ không chịu tuân thủ cách ly tại nhà mà còn mang theo giường xếp tới UBND xã gây rối, cản trở cán bộ, công chức làm việc.

Khu nhà G trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, nơi bà H. từng đến nằm điều trị.

Dù được lực lượng chức năng đã ra sức thuyết phục, vận động nhưng người này vẫn không chịu chấp hành. Tại UBND xã, bà H. còn nói sẽ không cách ly tại nhà mà vẫn đi buôn bán.



Được biết, cả xã Triệu Thuận có 150 người được cách ly tại nhà nhưng duy nhất người phụ nữ này chống đối, gây rối trật tự.



Kể từ khi dịch bùng phát tại Đà Nẵng, Quảng Trị đã ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 (trong đó có 1 ca đã tử vong do bệnh nền nặng), đã xác định được 1.018 trường hợp F1 và 2.121 trường hợp F2 của 7 ca bệnh trên.