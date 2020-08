Chiều 8/8, thêm 21 ca mắc COVID-19 mới, Khánh Hòa có ca đầu tiên

Trong số 21 ca, có 20 ca liên quan Đà Nẵng gồm Đà Nẵng: 15 ca, Quảng Nam 2 ca, Bắc Giang 2 ca, Khánh Hoà 1 ca và 1 ca cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội.

Bệnh nhân 790 (BN790) tại Hà Nội, bệnh nhân nam, 17 tuổi, địa chỉ tại Hưng Long, Bình Chánh, Bình Dương.

Tối 8/8 có thêm 21 ca mắc COVID-19 mới

Ngày 6/8 bệnh nhân từ Mỹ về Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN2, cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội, đươc CDC Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bệnh nhân 791 (BN 791) tại Khánh Hoà là nam, 45 tuổi, có địa chỉ tại Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hoà. Đây là F1 của BN751.

Bệnh nhân 795 và Bệnh nhân 797- 810 tại Đà Nẵng. Trong số này có 1 nhân viên y tế, 1 bệnh nhân và 13 ca là F1

- Tính đến 18h ngày 08/8: Việt Nam, có tổng cộng 810 ca mắc COVID-19, trong đó 317 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: ghi nhận 353 ca.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 08/8: ghi nhận 21 ca mắc mới.

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 6.929

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.446

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 135.146



Đến thời điểm này đã có 395/810 ca bệnh COVID-19 trên cả nước được công bố khỏi bệnh, chiếm 50,1 % tổng số ca bệnh COVID-19 trong cả nước. Trong đó có 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi.

Việt Nam đã có 10 bệnh nhân COVID-19 tử vong.