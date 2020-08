Cụ bà 100 tuổi mắc COVID-19 tiến triển tốt, bệnh nhi 8 tháng tuổi được công bố khỏi bệnh

Bệnh nhi nhỏ tuổi nhất mắc COVID-19 khỏi bệnh

10 giờ sáng 13/8, tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, 10 bệnh nhân COVID-19 có 4 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp đã được công bố khỏi bệnh. Đó là các bệnh nhân số 425, 466, 469, 495, 581, 638, 682, 685, 665 và 730.

Cháu bé 8 tháng tuổi xuất viện trong vòng tay ông ngoại

Trong số này, bệnh nhân 685 là 1 cháu bé mới 8 tháng tuổi ở thành phố Đà Nẵng. Cháu bé được xác định lây bệnh từ mẹ và phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 ngày 4/7. Mẹ cháu bé cũng đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang chưa được ra viện. Do đó những ngày nhập viện, cháu bé được các y bác sĩ chăm sóc hoàn toàn từ ăn uống, ngủ nghỉ. Ngày được công bố khỏi bệnh, cô ruột đến đón cháu bé về nhà chăm sóc và cách ly thêm 14 ngày.

Các bệnh nhân COVID-19 xuất viện sáng 13/8



Hiện tại, bệnh viện dã chiến Hòa Vang đang điều trị cho hơn 170 bệnh nhân mắc COVID-19. Hiện đã có nhiều bệnh nhân âm tính lần 1, lần 2 với virus SARS-CoV- 2.



Cụ bà 100 tuổi mắc COVID-19 ổn định



BN592 (cụ bà 100 tuổi, trú thôn Nam Thành, xã Duy Trung, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) hiện là ca mắc COVID-19 cao tuổi nhất. BN592 (cụ bà 100 tuổi, trú thôn Nam Thành, xã Duy Trung, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) hiện là ca mắc COVID-19 cao tuổi nhất. Sức Khỏe cụ bà đang tiến triển tốt, có thể đi lại được.

Cụ bà 100 tuổi mắc COVID-19



Bác sĩ Nguyễn Đình Hùng- Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, BN592 còn có bệnh lý nền là suy tim, nhưng sức khỏe của bà đã tiến triển tốt hơn so với mấy ngày trước trước rất nhiều.



Không chỉ đi lại được, bà còn nói với các bác sĩ: "Mai mốt hết bịnh, mời bác sĩ ghé nhà tui uống nước chè!”- bác sĩ chia sẻ.

Cụ bà có thể đi lại được



BN592 vào Khoa Cấp cứu- Bệnh viện Bình An (Duy Xuyên, Quảng Nam) vào ngày 22/7, cùng thời gian với BN524. Qua nhiều lần chuyển phòng, khoa khác nhau tại Bệnh viện Bình An, BN592 được xuất viện vào ngày 27/7. Đến ngày 2/8, bà được công bố nhiễm SASR-CoV-2 nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam điều trị.

