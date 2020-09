Đã xác minh danh tính của 2 thực tập sinh người Việt bị mất tích trong do siêu bão Haishen ở Nhật

Đã xác minh danh tính của 2 thực tập sinh người Việt bị mất tích trong do bão Haishen ở Nhật

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, hai công dân Việt Nam mất tích được xác minh là quê ở Thanh Hóa và Nghệ An. Hiện Chính phủ Nhật Bản đã cử người để tích cực tìm kiếm tuy nhiên vẫn chưa có kết quả.

Ngay sau khi nhận được tin báo có 2 công dân Việt Nam mất tích trong siêu bão Haishen ở Nhật Bản vào ngày 7/9 vừa qua, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukouka đã khẩn trương liên hệ với chính quyền tỉnh Miyazaki, chính quyền xã Shiba và các bên liên quan, đồng thời liên lạc với một số nhân viên và thực tập sinh khác người Việt đang sinh sống tại Miyazaki để xác minh thông tin, tìm hiểu nhân thân và đề nghị cơ quan chức năng nước Nhật tiến hành tìm kiếm cứu nạn đối với hai thực tập sinh người người Việt.

Sạt lở đất khiến ngôi nhà nơi 2 TTS người Việt trú nạn bị đổ sập

Hiện Chính phủ Nhật Bản đã cử lực lượng cảnh sát và cứu nạn địa phương đến để tìm kiếm song vẫn chưa có kết quả gì. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Fukuoka sẽ tiếp tục duy trì liên lạc với các cơ quan chức năng tại Nhật và cộng đồng người Việt đang sinh sống tại đây để cập nhật những tin tức mới nhất , đồng thời sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, hai công dân mất tích được xác định là Trần Công Long (Nam giới, quê ở Thanh Hóa) và Nguyễn Hữu Toán (Nam giới, quê ở Nghệ An). Hai thực tập sinh này hiện đang làm việc tại Công ty Cổ phần Aioigumi thuộc tỉnh Miyazaki.

Hiện trường ngôi nhà của giám đốc Nhật Bản bị sập

Trước thời điểm siêu bão Haishen quét qua khu vực này, do lo ngại nhà ở của hai thực tập sinh Việt Nam ở gần công ty không an toàn trong điều kiện mưa bão, Giám đốc Công ty Cổ phần Aioigumi đã đề nghị họ đến lánh nạn tại nhà riêng của mình và cũng là văn phòng của công ty có kết cấu kiên cố hơn. Không ngờ trận lở đất lại rơi trúng vào nhà của ông và khiến ngôi nhà đổ sụp xuống con sông gần đó.

Vụ sạt lở khiến 4 người mất tích bao gồm vợ con vị giám đốc và 2 thực tập sinh người Việt, còn bản thân Giám đốc công ty Aioigumi cũng bị thương và phải nhập viện.

Hiện Bộ Ngoại giao cũng đã có công văn gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội , Sở Ngoại vụ các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An để đề nghị chỉ đạo các công ty phái cử bảo đảm quyền lợi đầy đủ cho người lao động Việt Nam tại nước ngoài, thông báo cho gia đình các nạn nhân và hướng dẫn các thủ tục liên quan cần thiết.

Trong trường hợp cần sự trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản theo số điện thoại: +81 (0)80-3590-9136 và +81 (0)80-3609-5011; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka: +81 (0)80- 3984-6668 và +81(0)80-4279-7302 và số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự là: +84.981.84.84.84./.

Siêu bão Haishen càn quét qua Nhật Bản

Theo Phương Hoa/SKCĐ