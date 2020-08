Con rể của bệnh nhân 867 đã có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19, nghi vấn nguồn lây ở Hải Dương

Chiều 12/8, Phó chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội. Tại đây, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường đã báo cáo về tình hình điều tra dịch tễ ca mắc COVID-19 mới ở Hà Nội là bệnh nhân 867 (nam, 63 tuổi; ở xã Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương).

Điều đáng lo ngại nhất với ca bệnh này là lịch trình di chuyển rất phức tạp, đặc biệt ở Hà Nội và hiện chưa xác định được nguồn lây khi người này không liên quan đến Đà Nẵng.

Quán bia hơi Lộc Vừng nơi bệnh nhân 867 cùng con rể từng ở 1 ngày



Ông ở đây khoảng hơn 1 ngày, ngủ cùng 4 người nhà con gái ngủ cùng trong một phòng ngủ diện tích 30 m2, bật điều hòa thường xuyên.



Theo ông Cường, bệnh nhân không đến Đà Nẵng hoặc bất cứ khu vực có dịch nào khác, không rõ tiếp xúc với nguồn lây nhiễm là ai, ở đâu. "Nhiều khả năng bệnh nhân lây nhiễm khi còn ở Hải Dương, vì triệu chứng đã có trước khi bệnh nhân lên Hà Nội", theo ông Cường.



Cũng theo ông Cường, trong số 504 trường hợp F1 của bệnh nhân này đã có 1 ca nghi nhiễm là con rể của bệnh nhân. Anh này tên là Đ.V.L, đã đi cùng bệnh nhân 867 từ Hải Dương lên Hà Nội, cũng trú tại quán bia Lộc Vừng (quán của em vợ) trong những ngày ở đây.



Hiện người này đã được chuyển vào Bệnh viện đa khoa Hà Đông (Hà Nội). Huyện Thanh Trì đã xác định được 14 F1, 89 F2 liên quan đến bệnh nhân này.

Liên quan đến nguồn gốc lây bệnh của bệnh nhân 867, PGS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp của Bộ Y tế về phòng chống dịch bày tỏ lo ngại “Nếu ca bệnh 867 lây ở Hà Nội thì rất lo. Bởi ta “bắt” được ca này nhưng chưa chắc đã là F0. Vì càng nhiều chu kỳ dịch thì số ca mắc ở cộng đồng càng lớn. Do vậy, nếu ca này mắc ở Hà Nội thì chúng ta phải đặt vấn đề tìm ra yếu tố lây nhiễm”.



Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh, bệnh nhân 867 đã qua hai bệnh viện trên địa bàn TP Hà Nội khám bệnh. “Đây là trường hợp đáng lo ngại vì chỉ khi vào bệnh viện mới xác định được bệnh nhân dương tính”, ông Quý nói.

