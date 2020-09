Bệnh nhân 972 ở Hải Dương tái dương tính COVID-19 sau 19 ngày ra viện

Tối 20/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương thông tin mới nhất về ca mắc COVID-19 được phát hiện tái dương tính sau 19 ngày xuất viện.

Trước đó, bệnh nhân 972 được công bố khỏi bệnh hôm 1/9 sau 4 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó, bệnh nhân được tiếp tục cách ly tại nhà trong thời gian 14 ngày được xét nghiệm 2 lần.

Nhà hàng Thế giới Bò tươi (số 36 Ngô Quyền, Hải Dương) được xác định là ổ dịch COVID-19



Tuy nhiên ngày 19/9, CDC Hải Dương thực hiện lấy mẫu xét nghiệm phát hiện tái dương tính SARS-CoV-2. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 20/9 thông báo kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.



Hiện tại, người này Hiện tại, người này Sức Khỏe bình thường, không có triệu chứng bệnh, được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương.



Bệnh nhân 972 (N.T.A, 34 tuổi, trú tại 170 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Đây là trường hợp F1 của ổ dịch 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương (nhà hàng Thế giới bò tươi). Ngày 14/8, bệnh nhân được cách ly y tế tại Trường Đại Học Hải Dương.

Ngày 17/8, có kết quả xét nghiệm dương tính. Từ ngày 17/8 đến 1/9, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.



Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương đến 1/9.

Your browser does not support HTML5 video.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19

Theo Hà Ly/SKCĐ