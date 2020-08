Lịch trình di chuyển phức tạp của bệnh nhân 994, gần 50 nhân viên y tế bệnh viện E tiếp xúc F1

Bộ Y tế ghi nhận ca mắc COVID-19 mới sáng 20/8 là bệnh nhân 994. Đây cũng là ca bệnh thứ 12 của Hà Nội.



Gia đình ông N. có 6 người là bệnh nhân, 2 vợ chồng con trai thứ 3 của bệnh nhân, 2 cháu và 1 chắt. Khoảng một tháng gần đây, bệnh nhân khỏe mạnh, không ra khỏi xã Khải Xuân. Đến chiều 11/8, ông N. có triệu chứng sốt 38-39 độ C, đau bụng âm ỉ vùng hạ sườn, không ho, không khó thở.



Tối hôm đó, bệnh nhân ăn cơm cùng gia đình gồm: bệnh nhân, con dâu, vợ bệnh nhân, 2 vợ chồng anh con trai và 2 cháu. Buổi tối có 2 đồng nghiệp của anh con trai đến nhà thăm bệnh nhân, có ngồi nói chuyện và tiếp xúc gần. Đến tối bệnh nhân ngủ riêng 1 giường, anh con trai là người nằm gần bệnh nhân nhất để trông.

Bộ Y tế làm việc với Bệnh viện E ngay trong đêm 19/8



Tại đây các bác sĩ xác định trường hợp này không có yếu tố liên quan đến vùng dịch COVID-19 nên chuyển bệnh nhân sang khoa Bệnh nhiệt đới (D1) vào tối cùng ngày.



Ngày 18/8, hình ảnh chụp X-quang phổi tiếp tục cho thấy viêm phổi thùy. Lúc này Bệnh viện E lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2 ngày 19/8.



Trong thời gian bệnh nhân nằm viện, chỉ có con dâu ở lại chăm sóc. Ngoài ra, có 3 đồng nghiệp của con trai ông N. vào thăm. Qua điều tra tiền sử dịch tễ, cơ quan chức năng xác định được bệnh nhân 994 có tổng số 58 trường hợp là F1, 44 người là F2.

Phong tỏa Bệnh viện E ngay trong đêm



Tại quận Bắc Từ Liêm: 5F1; 24F2. Tại Hoài Đức: 5F1, đang điều tra F2. Tại bệnh viện E xác định 48F1, 20 F2 là cán bộ y tế trong bệnh viện. 10 F1 khác tại cộng đồng được lấy mẫu và chuyển cách ly tại Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm.



Ngay trong đêm 19/8, cơ quan chức năng đã thực hiện phong tỏa toàn bộ Bệnh viện E, tạm thời không tiếp nhận bệnh nhân. 48 trường hợp F1 của bệnh viện được chuyển cách ly tại khu cách ly nhà D tại bệnh viện.



Bên cạnh đó, 19 bệnh nhân ở các khoa nguy cơ cao (đang thở máy) lây nhiễm được lấy mẫu xét nghiệm tại các khoa: Hồi sức cấp cứu (12 bệnh nhân), Tim mạch (1 bệnh nhân), Hô hấp (6 bệnh nhân).

