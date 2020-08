Bệnh nhân COVID-19 ở Quảng Trị bỏ ăn nằng nặc đòi về nhà, nguyên nhân phía sau khiến ai cũng xót xa

Tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị đang điều trị cho 5 bệnh nhân COVID-19 gồm các bệnh nhân 749, 750, 633, 861, 862.

Theo thông tin mới nhất từ lãnh đạo bệnh viện sáng 12/8, đến thời điểm này, Sức Khỏe của các bệnh nhân trên vẫn ổn định, không sốt, ho và không bị tổn thương phổi. Riêng bệnh nhân 749, 750, 833 có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV-2.

Đáng chú ý trong số này, có trường hợp bệnh nhân 862 khiến các bác sĩ đau đầu, lo lắng. Đây là người phụ nữ 66 tuổi, người dân tộc Vân Kiều, ngụ thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa được đưa vào cách ly tập trung từ ngày 8/8. Lãnh đạo Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh cho hay, bệnh nhân không hợp tác, bỏ ăn 4 bữa và đòi về nhà.

Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị đang điều trị cho nhiều bệnh nhân COVID-19. Ảnh: VNE

"Từ ngày vào khu cách ly đến nay, bệnh nhân 862 đã bỏ 4 bữa không ăn. Chúng tôi phải động viên mãi bệnh nhân mới uống ít sữa nhưng cứ đòi về nhà, mặc cho các y bác sĩ hết lời khuyên nhủ"- lãnh đạo bệnh viện chia sẻ.



Bệnh nhân 862 là mẹ của bệnh nhân 632, đã tử vong vào chiều 11/8. Trước đó từ ngày 2-7/8, bà đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để chăm sóc con trai của mình là bệnh nhân 832 (là nam, 37 tuổi).



Trong thời gian chăm bệnh cho con, người này lưu trú tại Khoa Nội tổng hợp (phòng 609, tầng 6, tòa nhà G) và thường xuyên di chuyển nhiều nơi của khu nhà G. Bà thường đến căn tin bệnh viện và các hàng quán xung quanh để nhận cơm, cháo.



Ngày 8/8, bệnh nhân được chuyển đến cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh.



Con trai bà là bệnh nhân 832 nam, 37 tuổi, địa chỉ: Hướng Hóa, Quảng Trị. Tiền sử: đái tháo đường type 1, suy kiệt dài ngày, suy tim. Từ ngày 8/8 - 10/8, người này nhập viện điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quảng Trị.



Ngày 09/8, kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính SARS-COV-2; Ngày 10/8, do suy kiệt sức khỏe, bệnh nhân được đưa từ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quảng Trị chuyển đến Trung tâm cách ly và điều trị COVID-19- Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2.

Tại đây bệnh nhân được chẩn đoán: viêm phổi do COVID-19 biến chứng suy hô hấp trên nền bệnh đái tháo đường type I, suy tim, suy kiệt nặng (người teo đét, cân nặng 30 kg);



Đến ngày 11/8, bệnh nhân có 4 lần ngừng tuần hoàn hô hấp, được các bác sĩ cấp cứu, hồi sức nhiều lần. Đến 10h30: bệnh nhân tử vong. Đây là bệnh nhân COVID-19 thứ 16 tử vong tại Việt Nam.

