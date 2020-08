Ca mắc COVID-19 ở Hà Nội không liên quan đến Đà Nẵng, xét nghiệm 3 lần mới phát hiện dương tính

Chiều 12/8, Bộ Y tế xác nhận Hà Nội có thêm một ca mắc COVID-19 mới đó là bệnh nhân 867 (BN867): Nam, 63 tuổi; ở xã Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương.

Trước đó trong cuộc họp Thường trực Chính phủ do Thủ tướng chủ trì chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, bệnh nhân này là người dân của tỉnh Hải Dương đến khám bệnh tại Bệnh viện Thanh Nhàn.



Theo điều tra dịch tễ ban đầu, trong vòng một tháng, bệnh nhân không đi ra khỏi địa bàn Hải Dương.



Ngày 27/7, bệnh nhân xuất hiện tức ngực được con đưa đi khám tại Phòng khám tư 36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, Hải Dương, chuẩn đoán trào ngược dạ dày

Khu vực quán bia hơi Lộc Vừng được phong tỏa tối 11/8



Ngày 30/7, ông đã có biểu hiện sốt nhẹ. Ngày 3/8 bệnh nhân đi xe buýt từ huyện Bình Giang lên TP Hải Dương dự đám cưới. Ngày 8/8 ông được vợ và con gái cùng con rể thuê xe đưa đến Bệnh viện Trung ương quân đội 108 để khám bệnh và được chuẩn đoán viêm phổi, kê đơn về điều trị tại nhà.



Sau khi khám xong, ông về nhà con gái ở địa chỉ TT3.13 xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì. Nhà con gái bệnh nhân mở quán bia hơi Lộc Vừng có nhiều khách qua lại.



Ngày 9/8, ông xuất hiện triệu chứng mệt nhiều sốt 38 độ, tức ngực, khó thở được gia đình đưa đến khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn.



Tại bệnh viện, bệnh nhân được tiến hành khai báo y tế và phòng khám sàng lọc COVID-19 ngay từ đầu. Sau khi chụp X quang thấy hình ảnh viêm phổi nên các bác sĩ chuyển bệnh nhân đến khu cách ly nằm điều trị tại một phòng riêng với chẩn đoán viêm phổi nặng.

Ngày 10/8, bệnh nhân được Bệnh viện Thanh Nhàn lấy mẫu gửi CDC Hà Nội xét nghiệm, kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 11/8, Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả sàng lọc dương tính. Kết quả xét nghiệm của CDC Hà Nội sau đó cũng khẳng định dương tính.

Qua điều tra ban đầu có thể thấy bệnh nhân không có mối liên hệ nào với vùng dịch Đà Nẵng và hiện chưa rõ nguồn lây bệnh. "Nhiều khả năng bệnh nhân lây nhiễm khi còn ở Hải Dương, vì triệu chứng đã có trước khi bệnh nhân lên Hà Nội", Chủ tịch UBND H.Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường cho biết.



Cơ quan chức năng xác định, bệnh nhân từ khi vào bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xét nghiệm lần đầu tại bệnh viện âm tính, vì vậy khả năng lây lan ra cộng đồng trước đó cũng sẽ hạn chế. Bệnh nhân này đã được chuyển đến Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương 2.

Hà Nội đã chỉ đạo truy vết điều tra toàn bộ F1, F2, khoanh vùng xử lý nơi ở, quán bia, gia đình bệnh nhân đã cư trú, làm việc với Bệnh viện Trung ương quân đội 108 và Bệnh viện Thanh Nhàn. Theo báo cáo của hai bệnh viện, bệnh nhân được quản lý đúng theo quy trình, hướng dẫn, phân luồng khám chữa bệnh theo quy định.



Ngay trong tối 11/8, quán bia hơi của con gái bệnh nhân ở Thanh Trì đã được lực lượng chức năng căng dây, dựng biển cảnh báo và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.



Sở Y tế Hà Nội đề nghị những người từng đến quán bia Lộc Vừng từ 10h30 ngày 8/8 đến 21h ngày 9/8, liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi cư trú để được tư vấn, hỗ trợ.



Hà Nội cũng thông báo với tỉnh Hải Dương để tiến hành điều tra và tổ chức phòng, chống dịch liên quan đến bệnh nhân. Hiện đã xác định 504 trường hợp F1 được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 485 mẫu âm tính và 1 mẫu dương tính; F2 là 2.762 người đã được cách ly theo dõi

Hà Nội cũng thông báo với tỉnh Hải Dương để tiến hành điều tra và tổ chức phòng, chống dịch liên quan đến bệnh nhân. Hiện đã xác định 504 trường hợp F1 được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 485 mẫu âm tính và 1 mẫu dương tính; F2 là 2.762 người đã được cách ly theo dõi Sức Khỏe tại nhà.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19

Theo Hà Ly/SKCĐ