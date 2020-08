Ghi nhận bệnh nhân thứ 951 mắc COVID-19 sau 4 lần xét nghiệm

Theo bản tin lúc 6h ngày 16/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam đã ghi nhận thêm một ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân ở nước ta đến thời điểm hiện tại là 951 trường hợp.



Thông tin cụ thể về BN 951 như sau:



Bệnh nhân 951 (BN 951): Bệnh nhân nam, 27 tuổi, địa chỉ tại Yên Thành, Nghệ An.

Nước ta đã ghi nhận tổng cộng 951 bệnh nhân COVID-19. Ảnh minh họa.



Như vậy, tính đến 6h ngày 16/8, nước ta đã ghi nhận tổng cộng 951 ca mắc COVID-19, trong đó có 334 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và 617 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Đặc biệt, số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay đã ghi nhận 477 ca.

