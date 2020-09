Từ 0h 7/9 các chuyến bay, xe khách, xe lửa đến Đà Nẵng hoạt động trở lại

Chiều 6/9, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về việc khôi phục hoạt động khai thác các phương tiện vận tải hành khách đi, đến thành phố Đà Nẵng.

Bộ giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo tới các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện khôi phục 100% tần suất hoạt động khai thác của các phương tiện vận tải hành khách (ôtô, xe lửa, máy bay, phương tiện thủy...) đi, đến thành phố Đà Nẵng để hoạt động vận tải trở lại bình thường từ 0h ngày 7/9/2020.

Hàng quán được mở cửa trở lại nhưng chỉ bán mang về

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu việc khôi phục các hoạt động vận tải hành khách tại Đà Nẵng phải đảm bảo các nguyên tắc đảm an toàn phòng chống dịch, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong thực hiện các hoạt động vận tải hành khách đi, đến thành phố Đà Nẵng như đeo khẩu trang, khai báo y tế, khuyến cáo hành khách có sử dụng điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone cảnh báo sớm khi có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 để phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm…

Đối với các phương tiện chở khách như ôtô, xe lửa, máy bay, phương tiện thủy... xuất phát từ thành phố Đà Nẵng, phải thực hiện giãn cách ghế trên phương tiện theo các hướng dẫn tại các công văn về phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện giao thông mà Bộ Giao thông vận tải đã ban hành trước đó.

Trước đó, ngày 5/9 UBND thành phố Đà Nẵng đã có công văn gửi Bộ Giao thông vận tải đề nghị phục hồi trở lại hoạt động vận tải đường bộ liên tỉnh, đường sắt và đường hàng không đi, đến với thành phố Đà Nẵng.

Từ 0 giờ ngày 5/9, thành phố Đà Nẵng thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội theo quy định tại điều 4, quy định áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn trong tình hình hiện nay ban hành kèm theo quyết định số 3287/QĐ-UBND ngày 4/9/2020 của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho đến khi có thông báo mới.

Theo quy định, người dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết; bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, giao tiếp, làm việc, tại nơi công cộng, công sở, trường học, Bệnh viện , cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nơi đông người, trên phương tiện công cộng...; yêu cầu thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.



Giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc tối thiểu 1 m; không được tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện…

Phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố được hoạt động nhưng vận chuyển không quá 1/2 số người cho phép đối với mỗi loại phương tiện và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, giải đấu thể thao , sự kiện…tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết vẫn được yêu cầu tạm dừng.



Người dân không tổ chức ăn, uống tập thể (đám hiếu, đám hỷ, tiệc liên hoan, tân gia…) tập trung quá 20 người; khuyến khích người dân tổ chức đơn giản, gọn, không tập trung đông người.



Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19

