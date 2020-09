Thiệt hại do bão số 5 tiếp tục tăng: 2 người chết, hơn 100 người bị thương

Trưa 19/9, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống Thiên tai (PCTT) có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do bão số 5 gây ra ở các tỉnh miền Trung Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng.

Cụ thể, 1 người chết (Thừa Thiên-Huế), 1 người mất tích (Quảng Trị) và 110 người bị thương. Cụ thể số người bị thương: Thừa Thiên-Huế 95 người, Quảng Bình 9 người, Quảng Trị 5 người, Đà Nẵng 1 người.



Trước khi bão số 5 đổ bộ, các địa phương đã tổ chức sơ tán trên 54.200 người, trong đó Thừa Thiên-Huế sơ tán gần 19.400 người, Quảng Trị trên 17.800 người, Đà Nẵng trên 12.100 người, Quảng Nam gần 3.900 người. Nhiều các địa phương từ Quảng Bình đến Đà Nẵng cũng đã chủ động cho học sinh nghỉ học trong các ngày 17-18/9.



Bão số 5 còn gây thiệt hại to lớn về vật chất. Tại Thừa Thiên Huế, bão làm đổ sập hoàn toàn 10 nhà dân. Gần 80 nhà ở Quảng Nam bị ngập và trên 22.500 nhà bị tốc mái (Thừa Thiên-Huế 21.283 nhà; Quảng Trị: 1.091 nhà; Hà Tĩnh: 168 nhà; Nghệ An: 05 nhà; Quảng Bình: 15 nhà), trong đó nặng nhất với gần 21.300 nhà. 3 điểm trường bị ảnh hưởng; 15 phòng học bị tốc mái.



Về nông nghiệp, 115 ha lúa, 170 ha hoa màu, 1.149 ha cây lâm nghiệp; 300ha cây ăn quả, 40 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, 80 cây xanh bị gãy, đổ (Đà Nẵng).



Về điện lực và viễn thông, 36 cột điện bị gãy đổ; 3 trạm biến áp bị hư hỏng; 3 trụ thông tin bị gãy; 15 tuyến cáp quang bị đứt do cây gãy đổ. Nhiều địa phương thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế bị sự cố và mất điện (đến sáng 19-9, Thừa Thiên-Huế đã khắc phục được 75%).



Trạm điện bị hư hại do bão tại Thừa Thiên Huế

Đến sáng nay, mưa lũ do bão cũng làm 3 điểm tuyến đường Hồ Chí Minh, một trên Quốc lộ 9 qua địa bàn huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị), 2 điểm tuyến đường Hồ Chí Minh (ở Quảng Nam)… bị sạt lở.



Hiện các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão số 5 đang khẩn trương tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại và chỉ đạo khắc phục.

Bên cạnh đó, các địa phương tích cực đối phó với mưa lớn và sạt lở đất sau bão. Dự báo, từ nay đến ngày 20/9, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3-7m, hạ lưu từ 2-4m.



Bên cạnh đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong ngày và đêm 19/9, hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh khiến ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm/24h, có nơi trên 300 mm/24h.



Ngay từ tối 17/9 đến sáng 19/9, một số trạm tại miền Trung ghi nhận có lượng mưa lớn như: Vinh (Nghệ An) 437 mm; Vũ Quang (Hà Tĩnh) 561mm; Hương Điền (Hà Tĩnh) 430 mm, Đà Nẵng: 310 mm...



Ban chỉ đạo Trung ương cũng lưu ý, hiện khu vực từ Thanh Hoá đến Quảng Nam có 58 hồ chứa nguy cơ mất an toàn, 56 hồ đang thi công cần lưu ý khi có mưa lũ lớn. Các địa phương rà soát, di dời dân cư tại khu vực nguy có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ ống, ngập lụt.



Bão số 5 di chuyển hướng vào miền Trung, gây mưa lớn trên cả nước