Công an đưa nghi phạm đến thực nghiệm hiện trường vụ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng

Sáng ngày 27/10, lực lượng chức năng đã được huy động đến khu vực sông Nhuệ (thuộc khu vực xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội) để xác nhận hiện trường.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ huy buổi thực nghiệm.





Nghi phạm đã được áp giải đến hiện trường bằng xe thùng

Hai tên sát nhân được xác định chính là Nguyễn Xuân Trung (sinh năm 1985, ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín) và Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1983, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín). Cả hai đều là những kẻ nghiện ma túy.

Đối tượng Trung bị dẫn giải đến hiện trường

Công an tìm kiếm thi thể nữ sinh xấu số dưới đám ao bèo

Lực lượng chức năng bơi thuyền dọc bờ sông Nhuệ để tìm kiếm nạn nhân

Theo lời khai của kẻ sát nhân, hai tên này đã có ý định rủ nhau trộm cắp tài sản. Tuy nhiên trên đường về chúng gặp Hiền đang đi một mình nghe điện thoại nên đã nảy sinh ý định cướp của. Sau khi thực hiện xong hành vi chiếm đoạt tài sản, chúng đã đẩy nữ sinh này xuống sông Nhuệ.

Đến 12 giờ ngày 27/10, thi thể của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Lực lượng chức năng sau đó đã đưa nghi phạm đến khu vực trạm bơm Gia Khánh để tiếp tục tìm kiếm.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, cuối cùng thi thể của nữ sinh xấu số đã được tìm thấy dưới đám ao bèo.

Video quá trình tìm kiếm thi thể nữ sinh học viện ngân hàng

Theo Phương Hoa/SKCĐ