Thông tin mới nhất về vụ sập nhà kho thép Hòa Phát - Dung Quất khiến 5 người thương vong

Clip: Nai sừng tấm chạy như bay trên mặt nước khiến người xem kinh ngạc không tin vào mắt mình

Cảnh tượng hiếm có này được Kristy Paniptchuk, 1 người dân sống ở Alaska, Mỹ ghi lại được khi đang đi thuyền dọc một con sông ở đây. Paniptchuk khẳng định đoạn video hoàn toàn chân thực không hề bị chỉnh sửa.