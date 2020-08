Không chỉ bắt cô gái quỳ xuống xin lỗi, chủ quán Nhắng Nướng Bắc Ninh còn cầm dép tát mặt nạn nhân

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ cô gái bị ép quỳ gối xin lỗi ở quán Nhắng Nướng, Bắc Ninh , tối 20/8 trả lời PV VTC News, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng - Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Bắc Ninh cho biết, cô gái bị chủ quán nướng Hiền Thiện (Bắc Ninh) bắt quỳ gối xin lỗi trước đó hiện vẫn đang trong tình trạng hoảng sợ, tinh thần chưa ổn định và không dám về nhà.

Cũng theo ông Hùng, qua quá trình điều tra đã xác định, Nguyễn Văn Thiện - chủ quán Nhắng Nướng không chỉ bắt chị D.T.H quỳ xuống xin lỗi, quay livestream cảnh cáo mà còn cầm dép đánh thẳng vào mặt khiến nạn nhân ngã ra sàn bất tỉnh, được bạn bè đưa tới Bệnh viện

Ảnh cắt từ clip.

Bên cạnh đó, theo nguồn tin tờ Thanh Niên, chị H. từng bị sang chấn tâm lý nên trong lúc bị chủ quán Nhắng Nướng Hiền Thiện bắt quỳ xin lỗi, đe dọa, chửi bới thì vô cùng sợ hãi, có biểu hiện co giật giống như lên cơn động kinh.



Như đã thông tin, tối muộn ngày 19/8, Công an TP Bắc Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiện (SN 1973, chủ quán nướng Hiền Thiện, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) để điều tra về hành vi làm nhục người khác. Nạn nhân được xác định là chị D.T.H (27 tuổi, quê Phú Thọ) - khách hàng từng đến ăn ở quán Nhắng Nướng Hiền Thiện.



Vụ việc gây xôn xao dư luận khi quán này livestream cảnh ông Thiện chửi bới, bắt chị H. quỳ gối sau khi chị này đăng bài viết lên một ăn uống ở Bắc Ninh bóc phốt "đĩa lòng có sán" ở quán Nhắng Nướng Hiền Thiện.



Clip ghi cảnh cô gái bị quỳ, chửi bới trong quán nướng



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ