Kế hoạch của nữ quái Trần Thị Xuân Hương và nhóm sát thủ dùng súng giết người với giá 300 triệu đồng

Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã Trần Thị Xuân Hương (SN 1974, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra vụ thuê "sát thủ" giết người.



Nạn nhân là anh M. (SN 1982, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội). Theo Thanh niên, để giải quyết mâu thuẫn cá nhân với anh M. Hương đã bỏ ra 300 triệu đồng thuê Phạm Tuấn Hải (SN 1985,trú Q.Hồng Bàng, Hải Phòng) và Tô Thanh Hiệp (SN 1988, trú Q.Lê Chân, Hải Phòng) ra tay sát hại.



Đối tượng bị truy nã Trần Thị Xuân Hương



Sau đó, Công an huyện Gia Lâm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) và các đơn vị chức năng xác minh, bắt gọn nhóm đối tượng gây án. Nghi phạm trực tiếp cầm súng bắn nạn nhân được xác định là Phạm Tuấn Hải.

Theo Người Lao động, Hải khai với công an, khoảng giữa tháng 12/2019, khi đang ở TP HCM, đối tượng này nhận được cuộc gọi của Trần Thị Xuân Hương kể về mâu thuẫn với anh M. “Em về giúp chị cho thằng M. mấy phát đạn cảnh cáo” - Hương đặt hàng với Hải.

Sau đó, Hải gọi điện rủ Hiệp tham gia và nói rõ: "Tôi nhận của chị Hương 300 triệu đồng, xong việc tôi với ông chia đôi". Sau thỏa thuận, Hải "đặt hàng" Hiệp tìm mua 1 khẩu súng cùng 6 viên đạn với giá khoảng 30 triệu đồng rồi lên kế hoạch sự việc.

Hai đối tượng nhận 300 triệu đồng và lên kế hoạch giết người

Ngày 30/12/2019, hai đối tượng hẹn nhau ở bến xe Thượng Lý (Hải Phòng) để đi xe khách lên Hà Nội. Đến bến xe Gia Lâm, cả hai về đến thị trấn Yên Viên, dùng ảnh của Hải để dán lên chứng minh nhân dân người khác rồi thuê phòng nghỉ.



Hải khai đưa cho Hiệp 500.000 đồng đi mua áo, mũ đồng phục "xe ôm" công nghệ để chuẩn bị kế hoạch. Qua móc nối trên facebook, Hải nhờ mua 1 chiếc xe máy Honda Airblade không giấy tờ với giá 5 triệu đồng, mang BKS 93F1-096.88.



Trong vòng 2 ngày ở nhà nghỉ, Hải và Hiệp theo dõi và lập kế hoạch nắm bắt thời gian chơi thể thao vào buổi chiều của anh M..



Đến ngày 4/1, hai đối tượng quay về Hải Phòng sau khi gửi xe máy tại khu vực Big C Long Biên. Một tuần sau quay trở lại Hà Nội, các đối tượng cầm theo một chiếc biển số 29C1-135.79 để thay vào xe trước khi hành sự.

Đến khoảng 15 giờ ngày 10/5, Hiệp chở Hải bằng xe máy đến đê Dương Hà, các đối tượng dừng lại lấy chiếc BKS 29C1-135.79 thay cho BKS 93F1-09688 trên xe. Tiếp đó, Hiệp lại dừng xe cùng thay áo và đội mũ đồng phục xe ôm công nghệ rồi di chuyển đến khu thể thao Ninh Hiệp. Tuy nhiên hôm đó anh M. không ra sân chơi. Cả hai dời kế hoạch sang ngày hôm sau cũng với kế hoạch tương tự.



Ngày 7/2/2020, Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Xuân Hương về tội "Giết người". Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.



Ngày 17/2/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Trần Thị Xuân Hương trên toàn quốc.

Nếu phát hiện đối tượng Hương, đề nghị người dân báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự (số 7 phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng), Công an huyện Gia Lâm (Đội Cảnh sát hình sự, SĐT: 0936366246), Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội.

