Nghỉ lễ 2/9: Ghi nhận 29 vụ tai nạn giao thông khiến 16 người tử vong

So với ngày nghỉ lễ 2019, nghỉ lễ 2/9 - Quốc khánh năm nay có số vụ TNGT giữ nguyên nhưng giảm 36% số người chết và tăng 43,7% số người bị thương. Trong đó, 29 vụ TNGT đường bộ khiến 16 người chết, 23 người bị thương, không có vụ TNGT đường thủy nội địa và đường sắt nào.

Cũng trong ngày hôm nay, lực lượng CSGT đường bộ đã xử lý 3.904 trường hợp vi phạm, trong đó 406 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 15 xe ô tô và 757 xe mô tô, tước giấy phép lái xe 314 trường hợp. Ngoài ra, CSGT đường thủy cũng đã tiến hành xử lý 102 trường hợp vi phạm.

Trong bản báo cáo tình hình trật tự, ATGT trong 8 tháng đầu năm, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, 8 tháng đầu năm toàn quốc đã xảy ra 9.170 vụ TNGT khiến 4.342 người chết và 6.727 người bị thương.



Ngoài ra, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý tổng cộng 2.512.869 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Trong đó, có có 118.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 865 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy; 25.202 trường hợp chở hàng quá tải; 242.936 trường hợp chạy quá tốc độ quy định; 421.170 trường hợp vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm…

Lực lượng CSGT cũng đã tiến hành phạt tổng cộng 2.229 tỷ 229 triệu đồng, tước 205.845 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ 403.259 phương tiện các loại.

Cũng theo ông Hùng, dù số vụ TNGT có giảm nhưng những vụ tai nạn liên quan đến xe đầu kéo và container cũng như phương tiện thủy dân sinh tăng cao đột biến. Ngoài ra, tình trạng đua xe trái phép cũng có dấu hiệu tái diễn, tình trạng vi phạm nồng độ cồn vẫn còn.

