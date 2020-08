Từng tiếp xúc với bệnh nhân 962, người phụ nữ ở phố Trương Định dương tính COVID-19

Tối 16/8, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, thông tin về ca dương tính COVID-19 mới nhất tại thủ đô. Đó là chị V.H.C. (25 tuổi) trú tại Trương Định, quận Hai Bà Trưng.

Người này là F1 của bệnh nhân 962 (nam, 30 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, đồng thời là ca bệnh COVID-19 thứ 9 tại Hà Nội) được công bố chiều 16/8.



Qua điều tra dịch tễ, lúc 11 giờ 30 phút ngày 8/8, chị C. có tiếp xúc và nói chuyện với bệnh nhân 962. Lúc này cả hai không đeo khẩu trang.

Tối 15/8, thời điểm bệnh nhân 962 mới có kết quả dương tính lần 1, chị C. được xác định là 1 trong 5 trường hợp F1, được lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời chuyển đến cách ly tập trung tại Cao đẳng Nghề Công nghệ cao - Nam Từ Liêm.

Được biết địa chỉ ở phố Trương Định chỉ là nơi thuê trọ của bệnh nhân. Người này chỉ ở trọ một mình, ngay sau khi tiếp xúc với bệnh nhân đã tự cách ly tại nhà, không tiếp xúc với ai, nên không xác định có F2.



Chiều tối 16/8, CDC Hà Nội thôn báo kết quả xét nghiệm người phụ nữ này dương tính với SARS-CoV-2.



BSCKII Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốcCDC Hà Nội, cho hay cơ quan này đã thông báo kết quả của bệnh nhân lên Bộ Y tế và chờ công nhận người phụ nữ này là ca mắc COVID-19 thứ 10 ở Hà Nội kể từ ngày 25/7 đến nay.



Ngay trong đêm 16/8, Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng đã tiến hành phun khử khuẩn khu vực nhà của người phụ nữ này ở phố Trương Đình và tiếp tục khử khuẩn lần 2 trong sáng 17/8.



Liên quan đến việc điều tra dịch tễ ca bệnh 962, Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng cho biết, những trường hợp liên quan đến bệnh nhân 962 ở Thanh Xuân trên địa bàn quận đã được lấy mẫu xét nghiệm, khử khuẩn toàn bộ khu vực.



Bệnh nhân 962 là anh N.M.C., sinh năm 1990, nghề nghiệp nhân viên ngân hàng tại 28 Hàng Da, quận Hoàn Kiếm. Địa chỉ cư trú ngõ 9 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân.

Bệnh nhân 962 là anh N.M.C., sinh năm 1990, nghề nghiệp nhân viên ngân hàng tại 28 Hàng Da, quận Hoàn Kiếm. Địa chỉ cư trú ngõ 9 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân.

Anh này đi công tác tại Đà Nẵng từ 22-24/7 sau đó tới ngày 3/8 có triệu chứng nhưng xét nghiệm âm tính. Phải tới ngày 10/8, bệnh nhân mới tới Bệnh viện khám và kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.



UBND phường Phương Liệt cho biết đã ra quyết định cách ly tại nhà đối với 38 trường hợp F2 theo quy định; 38 trường hợp F2 đều cùng trong khu nhà trọ cao tầng với ca bệnh này.

CDC Hà Nội khuyến cáo tất cả người dân về từ Đà Nẵng đặc biệt từ 15/7 đến nay, cần khai báo thông tin Sức Khỏe và đến các điểm lấy mẫu để được xét nghiệm RT-PCR.

