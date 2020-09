Tin vui cho các iFan khi Apple bổ sung tính năng báo hiệu người dùng đang bị nghe lén trên iOS 14

Theo thông tin được biết, trên các dòng iPhone chạy iOS 14 sẽ có thông báo dấu chấm màu xanh nếu như người nào đó đang dùng camera, còn nếu có ứng dụng đang dùng micro thì nó sẽ đổi thành dấu chấm màu vàng.

Trường hợp người dùng không sử dụng ứng dụng nào liên quan đến camera hay micro mà thiết bị vẫn hiện dấu chấm xanh hoặc vàng thì Apple khuyến cáo rất có thể một ứng dụng nào đó đang truy cập trái phép vào 2 tiện ích này.

Dấu chấm vàng và xanh trên iOS 14

Để xác minh được chính xác những đứng dụng đó là gì, bạn có thể truy cập vào Control Center để xem ứng dụng đó là gì. Với những thiết bị như iPhone X, XS, 11 Pro...có màn hình tai thỏ thì người dùng có thể vuốt từ góc màn hình bên phải xuống là thấy.

Tại đây bạn sẽ tìm thấy được ứng dụng đang truy cập trái phép vào camera hoặc micro của bạn. Còn với nhứng thiết bị không có tai thỏ như iPhone 7, iPhone 8 hay iPhone SE thì người dùng chỉ cần vuốt màn hình từ dưới lên trên để vào phần Control Center.

Sau khi phát hiện được ứng dụng đang truy cập trái phép vào camera hoặc micro, bạn có thể xóa ứng dụng này hoặc thu hồi quyền này trong ứng dụng.

Ứng dụng nào đang sử dụng camera hoặc micro sẽ hiện lên trong Control Center

Tính năng này trên iOS 14 được xem là một nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ nhân viên của Apple nhằm giúp cho người dùng kiểm soát quyền riêng tư được tốt hơn.

Trước đó, tính năng này cũng đã giúp người dùng iPhone phát hiện tính năng tự kích hoạt camera trên Instagram. Ngay sau đó phía Instagram cho biết đây chỉ là lỗi phần mềm và họ sẽ khắc phục vấn đề này sớm nhất có thể.

Trên iOS 14, ngoài tính năng dấu chấm thông báo người dùng bị nghe lén thì nó cũng giúp phát hiện ứng dụng đọc được bộ nhớ tạm. Tính năng này cũng đã "tố cáo" nhiều ứng dụng như TikTok, Reddit, LinkedIn... đọc clipboard của người dùng, và yêu cầu các công ty chủ quan phải thay đổi.

