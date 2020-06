Tin vui cho hội mê du lịch: Việt Nam được Nhật Bản và Hàn Quốc 'nới lỏng' du lịch sớm

Kể từ đầu năm 2020, dịch COVID-19 bất ngờ bùng phát tại nhiều nước trên thế giới khiến lịch trình và công việc của nhiều người bị trì hoãn, đình trệ. Đặc biệt trong đó phải kể đến ngành vận tải hàng không và du lịch phải chịu trận 'đóng băng', ảm đạm vì nhiều nước quyết định phong tỏa, hạn chế đi lại phòng chống dịch. Rất may, tính đến thời điểm hiện tại, tình hình kiểm soát dịch tại Việt Nam đang được đánh giá khá cao, góp phần làm thay đổi cục diện du lịch trong nước cũng như quốc tế.

Mới đây nhất, theo Bloomberg, một quan chức chính phủ Nhật Bản cho hay họ sẽ cho 4 nước được nhập cảnh sớm là Việt Nam, Thái Lan, Úc và New Zealand. Theo đó, Việt Nam được đưa vào danh sách sớm nhập cảnh ở xứ sở hoa anh đào vì có tình hình kiểm soát dịch tốt, được truyền thông quốc tế ca ngợi. Đáng chú ý, phía Trung Quốc và Hàn Quốc đang yêu cầu được phép nhập cảnh vào Nhật, tuy nhiên chính phủ nước này vẫn đang xem xét.

Nhật Bản dự kiến sẽ nới lỏng các giới hạn nhập cảnh từ đầu mùa hè 2020. Du khách quốc tế khi nhập cảnh sẽ phải trình những giấy tờ liên quan xác nhận âm tính với Covid-19 từ đất nước của mình. Ngay cả khi có đủ giấy tờ này, tất cả người nước ngoài đều phải kiểm tra Sức Khỏe lần nữa khi nhập cảnh vào Nhật Bản.

Bên cạnh đó, nhiều hãng hàng không Hàn Quốc mới đây cũng thông báo họ đang lên kế hoạch nối lại các đường bay quốc tế, trong đó có Việt Nam. Hãng hàng không truyền thống Hàn Quốc Asiana Airlines cho biết họ sẽ nối lại 27/73 tuyến bay quốc tế, tăng đến 110 chuyến bay mỗi tuần. Đối với đường bay khu vực Đông Nam Á, hãng sẽ mở lại tuyến bay đến thủ đô Hà Nội và TP.HCM của Việt Nam, tăng tần suất 3 chuyến bay/ tuần với Hà Nội và 7 chuyến bay/ tuần với TP.HCM.

Thông tin này ngay lập tức được cư dân mạng chú ý, đặc biệt là hội mê du lịch nước ngoài đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị kế hoạch vi vu. Những người đang có kế hoạch du lịch 2 quốc gia châu Á xinh đẹp này trong thời gian tới hãy chờ thêm những thông báo chính thức khác từ hai nước nhé.



Your browser does not support HTML5 video.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ