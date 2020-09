Tin vui cho người dân thành phố Hải Dương khi hàng loạt các lệnh cách ly y tế đã được gỡ bỏ

Cụ thể những địa phương sẽ được gỡ bỏ cách ly bao gồm:

Khu phố Mạc Thị Bưởi, Thị trấn Nam Sách, từ số nhà 158 đến 228 sẽ kết thúc thời gian cách ly y tế từ 0 giờ ngày 14/9.

Ngõ số 10 Trần Văn Giáp (từ đầu ngõ đến số nhà 34,) phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương sẽ kết thúc thời gian cách ly y tế từ 0 giờ ngày 14/9.

Các hộ gia đình , cơ quan thuộc Khu phố Nguyễn Chí Thanh, từ số nhà 84 đến số nhà 157 sẽ kết thúc thời gian cách ly y tế kể từ 0 giờ ngày 14/9.

Hải Dương gỡ bỏ cách ly y tế với nhiều cum dân cư trên địa bàn tỉnh

Ngõ 64, phố Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương sẽ kết thúc thời gian cách ly y tế kể từ 0 giờ ngày 15/9.

Khu phố Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương đoạn từ số nhà 154 đến số nhà 210 sẽ kết thúc thời gian cách ly y tế kể từ 0 giờ ngày 15/9.

khu phố Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương theo chiều từ điểm tiếp giáp khu nhà trọ đến điểm giao cắt với đường Thanh Bình sẽ kết thúc thời gian cách ly y tế kể từ 0 giờ ngày 15/9.

Khu phố Lại Kim Bảng, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương từ điểm giao cắt với phố Tăng Bạt Hổ đến điểm giao cắt với phố Trần Khắc Chung sẽ kết thúc thời gian cách ly y tế kể từ 0 giờ ngày 15/9.

Như vậy sau nhiều ngày không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới, Hải Dương đã có thêm 7 cụm khu dân cư được gỡ bỏ cách ly, đây là một tin vui cho ngành y tế của tỉnh cũng như cả nước.

