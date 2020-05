Việt Nam có bệnh nhi 1 tuổi dương tính COVID-19, Mỹ vẫn chật vật đối phó với đại dịch

Tình hình COVID-19 tại Việt Nam ngày 30/5/2020



Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 , ca bệnh 328 (BN328) là bệnh nhi, giới tính nam, 1 tuổi, quê ở Thiệu Duy, Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá, tiếp xúc gần BN314 ở Nga và cùng trên chuyến bay. Ngày 13/5, bệnh nhân từ Liên Bang Nga về Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN0062, được cách ly ngay tại Trung đoàn 125, Cộng Hoà, Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Cùng ngày, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính.



Hôm ngày 28/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm lần 4, cho kết quả dương tính.



Ngày 29/5, kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhi đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.Hải Dương.

Cập nhật diễn biến dịch bệnh theo ngày





Tính đến thời điểm này, tổng số ca nhiễm trên chuyến bay VN0062 là 34 trường hợp, đều được cách ly ngay sau nhập cảnh (cách ly tại Thái Bình 28, Hải Dương 3, Quảng Ninh 1 và 02 tiếp viên cách ly tại TP. Hồ Chí Minh).



Như vậy, đã 44 ngày tính từ ngày 16/4 đến ngày hôm nay 30/5, Việt Nam có tổng cộng 188 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.



Bệnh nhi 1 tuổi nói trên được xác nhận dương tính vào 18h ngày 20/5.



Số người cách ly:







Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Sức Khỏe (cách ly) là 7.870, trong đó:



- Cách ly tập trung tại bệnh viện có 69.



- Cách ly tập trung tại cơ sở khác có 6.870.



- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú có 931.



Theo thông tin từ Tiểu Ban Điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, nước ta đến thời điểm này đã có 279/328 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi (chiếm tổng số 85% ca bệnh COVID-19 trong nước).



Hiện còn 49 bệnh nhân đang được điều trị tại 9 bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương, cơ bản sức khỏe ổn định. Trong đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương có 19 bệnh nhân, bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu có 13 ca, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình có 7 bệnh nhân...



Trong số các bệnh nhân đang điều trị, theo dõi tại bệnh viện, có 9 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 17 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.



Cập nhật diễn biến mới của ca bệnh 91, nam phi công người Anh đang điều trị tại Cập nhật diễn biến mới của ca bệnh 91, nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy , hôm 29/5, anh đã có dấu hiệu khá hơn. Sau khi ngưng thuốc an thần, bệnh nhân đã tỉnh, có phản xạ ho mạnh hơn và cử động được ngón tay, cơ hoành và cơ khác còn liệt.



Phổi bệnh nhân đã cải thiện thêm, thông khí phổi đã tăng lên 40%, so với trước đó là 30%-20%-10%). Các bác sĩ tiên lượng bệnh nhân vẫn còn rất nặng, bởi lưu lượng ECMO còn cao (dù đang giảm dần các thông số) và nhiễm trùng phổi với chủng vi khuẩn rất khó điều trị.





Tình hình COVID-19 thế giới ngày 30/5/2020





Trong diễn biến khác, số liệu thống kê trên trang Worldometers cho hay, tính đến 6h sáng nay ngày 30/5, số bệnh nhân COVID-19 phục hồi đạt gần 2,7 triệu người.



Tuy nhiên, Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với đại dịch, có thể nói là rất chật vật trong việc kiểm soát và đối phó trước sự "tấn công"của virus SARS-CoV-2.



Cùng lúc này, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố cắt đứt quan hệ và đóng góp tài chính đối với Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cáo buộc tổ chức này không có được những cải cách lớn cần thiết.

Tình hình COVID-19 thế giới



Vị lãnh đạo đứng đầu nước Mỹ cho rằng, WHO bị Trung Quốc "gây sức ép" để đánh lừa thế giới về virus corona chủng mới, cản trở phản ứng của Mỹ và toàn cầu, dẫn đến cái chết của hàng trăm nghìn người khắp thế giới, trong đó có hơn 100.000 người Mỹ. Theo đó, tài trợ của Mỹ sẽ rót vào các nỗ lực y tế công cộng khác.



Tại Nhật, mặc dù tình hình dịch COVID-19 đang lùi dần nhưng các nhà chức trách nước này lo ngại cú sốc kinh tế do nó gây ra có thể khiến cường quốc châu Á này quay trở lại thời kỳ 14 năm đen tối kể từ năm 1998, khi có tới hơn 30.000 người tự kết liễu mạng sống của mình.



Thông tin trên Reuters cho biết, các đường dây điện thoại nóng tư vấn và ngăn ngừa tự tử ở Tokyo hiện đang hoạt động suốt ngày đêm vì có quá nhiều người muốn kết nối và trò chuyện.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, kinh tế Nhật Bản được dự báo sụt giảm 22,2% trong quý II. Dữ liệu của cảnh sát Nhật năm 2019, khó khăn kinh tế là nguyên nhân tự tử lớn thứ hai sau lý do sức khỏe. Tỷ lệ đàn ông tìm đến cái chết cao gấp gần 3 lần so với phụ nữ, hầu hết ở độ tuổi 40-60.



Ở Hàn Quốc, số ca nhiễm COVID-19 tăng trở lại nhanh chóng khiến đất nước này phải đóng cửa hơn 500 trường học từ ngày 29/5. Các nhà chức trách cũng quyết định hạn chế số lượng học sinh trở lại trường tại khu vực Vùng thủ đô Seoul. Cứ mỗi 3 học sinh các cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thì chỉ 1 em được đến trường còn 2 em học từ xa. Cùng với đó, các địa điểm vui chơi, giải trí sẽ đóng cửa thêm 2 tuần nữa.





Indonesia vừa được Hội đồng quản trị Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt khoản tiền 250 triệu USD, giúp ứng phó khẩn cấp nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19. Chương trình tài trợ này sẽ giúp đất nước này củng cố hệ thống y tế công cộng, giảm tác động của đại dịch đối với các lĩnh vực kinh tế và xã hội, từ đó giảm bớt đói nghèo và bảo vệ nguồn nhân lực.



Trước mắt, chương trình sẽ giúp tăng cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE), thúc đẩy mạng lưới phòng thí nghiệm và hệ thống giám sát, hỗ trợ phát triển và sử dụng các các dịch vụ chất lượng cao.