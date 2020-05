Việt Nam đã có 45 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Brazil vẫn “độc chiếm” điểm nóng

Tình hình COVID-19 tại Việt Nam ngày 31/5/2020

Theo bản tin lúc 6h sáng ngày 31/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết:



Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 31/5, đã 45 ngày Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 ở cộng đồng.



Tính đến 6h sáng ngày 31/5, Việt Nam có tổng cộng 188 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.



Đến nay, nước ta có 329 ca mắc COVID-19, trong đó có 279 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.



Sáng hom qua ngày 30/5, Bộ Y tế công bố một trường hợp là bé trai 1 tuổi, trở về từ nước ngoài trên chuyến bay VN0062 ngày 13/5 có kết quả dương tính với COVID-19. Em đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.



Như vậy, đến nay đã có 34 trường hợp dương tính với virus gây COVID-19, đều được cách ly sau nhập cảnh. Trong đó, số người cách ly tại Thái Bình là 28, Hải Dương có 3 người, Quảng Ninh 1 người và 2 tiếp viên cách ly tại TP.HCM, không có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.





Thống kê về số người cách ly:





Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly và theo dõi Sức Khỏe là 7.870, gồm:



- Cách ly tập trung tại bệnh viện là 69 người.



- Cách ly tập trung tại cơ sở khác là 6.870 người.



- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 931 người.

Hiện nay đang còn 49 bệnh nhân đang được điều trị tại 9 bệnh viện tuyến trung ương trong tình trạng sức khỏe ổn định. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương đang điều trị nhiều nhất là 19 ca bệnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu 13 ca, Bệnh viện đa khoa Thái Bình có 7 ca.



Tính đến sáng 31/5, trong số các bệnh nhân mắc CVOID-19 đang điều trị , theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, hiện có 9 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 17 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.



Riêng về sức khỏe của cháy bé nói trên, bệnh nhân 328, hiện em đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương. Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương cho biết việc điều trị cho bé được thực hiện theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Các y bác sĩ theo dõi sát tình hình sức khỏe của trẻ.



Hiện nay, bé khỏe mạnh, ăn uống bình thường, không sốt, không ho, không khó thở, tuy nhiên có đi ngoài phân lỏng 2-3 lần/ngày. Mẹ bệnh nhi có kết quả âm tính, được mặc trang phục bảo hộ cẩn thận để chăm sóc con.



Trước đó, em đươc cách ly tại Trung đoàn 125, Cộng Hoà, Chí Linh, tỉnh Hải Dương và lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả âm tính. Ngày 28/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm lần 4 và cho kết quả dương tính. Đến ngày 29/5, kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



Tỉnh trạng sức khỏe của nam bệnh nhân 91, phi công người Anh điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy cho thấy, phổi bệnh nhân phi công Anh cải thiện, thông khí phổi lên đến 40%, có thể xoay đầu, các chỉ số nhiễm khuẩn giảm.





Tình hình COVID-19 thế giới ngày 31/5



Theo số liệu thống kê từ trang Worldometers, tính đến 7h ngày 31/5, thế giới có 6.149.391 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 với 370.487 người tử vong.

Tại Brazil, quốc gia Mỹ Latin vẫn đang là điểm nóng của đại dịch gần 500.000 ca mắc bệnh và trên 28.800 ca tử vong. Tiếp theo là Peru với 155.671 ca mắc và 4.371 ca tử vong.



Dịch bệnh gây ảnh ưởng không chỉ tới hệ thống y tế mà còn gây tác động khôn lường tới nhiều lĩnh vực đời sống.

Một nghĩa trang tại Brazil

Cảnh báo từ Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) , số lượng người “mất an ninh lương thực nghiêm trọng”- những người chịu cảnh đói do không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu lương thực, cả về khối lượng lẫn độ đa dạng- tại khu vực Mỹ Latin và Caribe có thể tăng gấp 4 lần trong năm nay. Cụ thể, khu vực này khép lại năm 2019 với 3,4 triệu người “mất an ninh lương thực nghiêm trọng”, nhưng với tác động tiêu cực của dịch COVID -19, con số này có thể tăng trên 10 triệu người trong năm nay và lên tới 13,7 triệu người vào cuối năm



Vẫn là Mỹ đứng đầu thế giới về số ca nhiêm COVID-19. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 30/5 ghi nhận tổng cộng 1.737.950 ca nhiễm SARS-CoV-2, tăng 18.123 ca so với trước đó 1 ngày, đồng thời cho biết số ca tử vong đã tăng 1.074 trường hợp, lên thành 102.785 người.



Trong khi đó, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy ngày 30/5 công bố nước này ghi nhận thêm 416 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 232.664 trường hợp.



Số ca tử vong là 33.340 trường hợp (tăng 111 ca) và số ca hồi phục là 155.633 người (tăng 2.789 người). Đồng thời, cơ quan này cũng cho biết, số ca nhập viện với các triệu chứng tiếp tục giảm mạnh với 6.680 ca (giảm 414 ca), trong đó có 450 phải điều trị tích cực (giảm 25 trường hợp).



Ở Nga, tính đến 6 giờ sáng 31/5 theo giờ Việt Nam, nước này ghi nhận 8.952 trường hợp nhiễm COVID-19 tại 83 chủ thể liên bang, nâng tổng số ca nhiễm chủng virus SARS-CoV-2 gây bệnh lên 396.575 người, trong đó 41,9% số ca không có biểu hiện lâm sàng.



Trong vòng 24 giờ qua, Nga có 8.212 người hồi phục được xuất viện, nâng tổng số ngưởi khỏi bệnh lên 167.469 người, và có 181 người tử vong , nâng tổng số người tử vong lên con số 4.555 trường hợp.



Thủ đô Moscow là địa phương ghi nhận nhiềm ca nhiễm mới nhất với 2.367 trường hợp, nâng tổng số bệnh nhân tại thủ đô nước Nga lên 178.196 người, song nơi đây cũng đã ghi nhận 3.599 bệnh nhân bình phục, nâng tổng số người khỏi bệnh lên 78.324, và 78 trường hợp tử vong, nâng tổng số tử vong lên 2.408 người.





Còn tại Trung Quốc, trên mạng truyền thông xã hội WeChat ngày 29/5, Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Nhà nước Trung Quốc (SASAC) cho biết, vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 do nước này sản xuất có khả năng sẵn sàng được tung ra thị trường ngay cuối năm nay..



Trong các lần thử nghiệm, tổng cộng có hơn 2.000 người đã tiếp nhận các liều vaccine do Viện Sinh phẩm Vũ Hán và Viện Sinh phẩm Bắc Kinh phát triển. Theo đó, một loại vaccine có khả năng sẵn sàng được đưa ra thị trường ngay cuối năm nay hoặc đầu năm 2021. Hiện vaccine ngừa Covid-19 của 2 viện nghiên cứu này đã bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2.



Theo chính quyền Trung Quốc, dây chuyền sản xuất của Viện Sinh phẩm Bắc Kinh mỗi năm có khả năng sản xuất từ 100-120 triệu liều vaccine.

