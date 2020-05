Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc mới, hàng chục cảnh sát New York tử vong do COVID-19

Tình hình dịch bệnh ngày 24/5 tại Việt Nam



Theo bản tin lúc 6h ngày 24/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, trong vòng 12 giờ qua kể từ 18h sáng ngày 23/5 đến 6h sáng ngày 24/5 Việt Nam đã ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2. Thông tin cụ thể về ca bệnh mới này như sau:



BN325: Bệnh nhân nữ, 34 tuổi, có địa chỉ tại Gia Viễn, Ninh Bình. Bệnh nhân đã từng mắc COVID-19 tại Nga, đã khỏi bệnh trước khi về Việt Nam.



Ngày 13/5, bệnh nhân từ Mátxcơva về Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN0062, được cách ly ngay tại Trung đoàn 125, Hải Dương. Tại đây, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính.

Ngày 21/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương là dương tính vào ngày 22/5. Ngày 23/5, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm cho kết quả dương tính. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Ngày 21/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương là dương tính vào ngày 22/5. Ngày 23/5, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm cho kết quả dương tính. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hải Dương.



Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca nhiễm trên chuyến bay VN0062 ngày 13/5 là 32 ca, được cách ly ngay sau nhập cảnh (30 hành khách: 27 cách ly tại Thái Bình, 2 tại Hải Dương, 1 tại Quảng Ninh và 02 tiếp viên cách ly tại TP.Hồ Chí Minh).



Bên cạnh đó, đã tròn 36 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 24/5). Hiện tại, Việt Nam có tổng cộng 185 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.



Tình hình dịch bệnh ngày 24/5 trên thế giới



Tính đến sáng 24/5, trên toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 5,4 triệu người nhiễm COVID-19, trong đó có 2.247.110 người đã bình phục và 343.799 ca tử vong.



Những ổ dịch nặng nề nhất thế giới lần lượt là: Mỹ (1.666.828 ca mắc bệnh và 98.683 người chết), Brazil (347.394 người nhiễm và 22.013 ca tử vong), Nga (335.882 người mắc và 3.388 người chết), Tây Ban Nha (282.370 người nhiễm và 28.678 người tử vong) và Anh (257.154 người mắc bệnh và 36.675 người chết).



Tại Mỹ, nơi ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh vẫn là bang New York. Cảnh sát nơi này cho biết, đã có 43 thành viên của họ qua đời do COVID-19, trong khi 5.739 cảnh sát được xác nhận mắc bệnh và 926 thành viên nghỉ ốm tính đến hết 23/5.

Một ổ dịch khác tại Mỹ xuất phát từ bữa tiệc bể bơi ở Arkansas khi có tới 163 ca bệnh được phát hiện ở đây chỉ trong 1 ngày. Thống đốc bang Arkansas cho biết, họ đang bước vào đỉnh dịch thứ hai với khoảng cách khoảng 30 ngày so với lần thứ nhất.



Tính đến ngày 24/5, Brazil đã vượt Nga để trở thành ổ dịch lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ. Tổng thống Jair Bolsonaro được cho là đang tập trung hơn vào nền kinh tế. Ông từng coi COVID-19 là "bệnh cúm nhỏ" và thúc giục các doanh nghiệp mở cửa trở lại mặc lời cảnh báo từ thống đốc các bang. Theo CNN, ở thành phố lớn nhất Brazil cũng là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch, COVID-19 vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm nhưng hệ thống chăm sóc y tế đã và đang sụp đổ.



Trong một diễn biến khác, cố vấn chính phủ Anh Dominic Cummings dính nghi vấn vi phạm lệnh cách ly khi đi hàng trăm km từ London về Durham trong lệnh phong tỏa. Bên cạnh đó, ông này còn đang có triệu chứng COVID-19 khiến nhiều người giận dữ và kêu gọi sa thải. Cảnh sát cho biết, ông Cummings có liệu hệ với cảnh sát về chuyến đi. Tuy nhiên, Chính phủ Anh lại phủ nhận điều này.

Thùy Nguyễn (t/h)