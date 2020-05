Brazil kéo dài lệnh phong tỏa biên giới, các trường học ở Anh có thể bắt đầu mở cửa từ tháng 6

Như vậy, so với ngày 24/5, số ca nhiễm mới tăng 63.392 người và số ca tử vong tăng 1.935 người. Hiện tại, dịch bệnh cũng đã lây lan sang 213 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch bao gồm: Mỹ (1.686.436 người mắc và 99.300 người tử vong), Brazil (363.618 ca mắc với 22.716 người chết), Nga (344.481 người nhiễm bệnh và 3.541 người tử vong), Tây Ban Nha (282.852 người nhiễm cùng 28.752 người chết) và Anh (259.599 người mắc bệnh và 36.793 người tử vong).



Brazil kéo dài lệnh đóng cửa biên giới

Theo trang tin trang tin Explica ngày 24/5 cho hay, mới đây chính phủ Brazil đã gia hạn lệnh đóng cửa biên giới thêm 30 ngày sau khi trở thành đất nước có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ. Được biết, lệnh gia hạn mới sẽ áp dụng cho cả các biên giới đường bộ và hàng không.

Ảnh minh họa.



Tuy nhiên, dù tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng nhưng Tổng thống Jair Bolsonaro tiếp tục cho rằng, COVID-19 không phải là mối đe doạ lớn đối với sức khoẻ của người dân. Bên cạnh đó, theo ông Bolsonaro, các biện pháp phong tỏa chỉ gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước này.

Coi COVID-19 chỉ là "bệnh cúm nhỏ", ông Bolsonaro liên tục kêu gọi các doanh nghiệp mở cửa trở lại mặc cho việc các thống đốc bang yêu cầu giãn cách xã hội và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.





Anh có thể mở cửa trường học trở lại từ tháng 6

Trong 24h qua, Anh đã ghi nhận thêm 2.405 bệnh nhân COVID-19 cùng 118 ca tử vong. Liên quan đến tình hình dịch bệnh nước này, trong cuộc họp tại Phố Downing hôm 24/5 Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết: Chính phủ Anh dự định sẽ mở cửa trở lại trường học từ 1/6, tuy nhiên chỉ áp dụng với nhóm các học sinh lớp 1 và lớp 6.

Thủ tướng Anh Boris Johnson.



Sau đó, tới ngày 15/6, học sinh 10 tuổi và 12 tuổi sẽ được trở lại trường học để chuẩn bị cho kỳ thi vào năm tới, tiếp đến là sinh viên đại học.

Tuyên bố này của thủ tướng Johnson đã vấp phải các ý kiến trái chiều từ dư luận Anh. Trong khi các lãnh đạo nhà trường và công đoàn vui mừng thì 27 hội đồng ở Anh cùng các giáo viên, phụ huynh lại tỏ ra lo ngại khi học sinh đến trường giữa lúc dịch bệnh vẫn đang còn rất nguy hiểm.

Your browser does not support HTML5 video.

Các triệu chứng COVID-19 biến đổi như thế nào qua từng ngày



Thùy Nguyễn (t/h)