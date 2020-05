40 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, 84% người bệnh đã bình phục

Tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 26/5, đã 40 ngày trôi qua Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số bệnh nhân COVID-19 vẫn là 326, trong đó có 186 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Về tình hình điều trị của các bệnh nhân, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện còn 54 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định.



Trong đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị nhiều nhất với 25 ca; Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu là 13 ca; Bệnh viện đa khoa Thái Bình là sáu ca...

Liên quan đến bệnh nhân 91 đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy , Tiểu Ban Điều trị cho biết, đánh giá sơ bộ tình trạng hiện tại bệnh nhân còn mê man, đồng tử đều hai bên, phản xạ ánh sáng dương tính, có nhịp thở tự nhiên nhưng chưa phục hồi phản xạ ho và chưa cử động được tay chân trong quá trình giảm liều thuốc an thần, dãn cơ.

Phổi của bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục nhưng chậm và không nhiều, thông khí phổi vẫn thấp, có tăng ít tại thời điểm tập vật lý trị liệu hô hấp sau đó giảm lại; lưu lượng máu ECMO vẫn còn cao.

Để duy trì ô-xy máu SpO2 90-95% hiện bệnh nhân cần lưu lượng máu ECMO 4,4 lít/phút so với 5,6 lít/phút tại thời điểm phổi tổn thương nặng nhất vào tháng 4-2020.

Bệnh nhân vẫn còn dấu hiệu suy thận, vẫn cần furosemide để duy trì lượng nước tiểu cần thiết, đang cân nhắc lọc máu trở lại.

Kiểm soát tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân vẫn khó khăn do suy giảm miễn dịch kéo dài với lympho máu quanh 0.4-0.5 G/L. Bệnh nhân tiên lượng còn rất nặng vì phụ thuộc gần như hoàn toàn vào ECMO và nhiễm trùng phổi chưa được khống chế. Các y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đang nỗ lực để cứu chữa cho bệnh nhân 91.

Cận cảnh bác bác sĩ BV Chợ Rẫy tích cực điều trị cho nam phi công người Anh