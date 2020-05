41 ngày không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, thêm 6 bệnh nhân được xuất viện

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 27/5, đã 41 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca mắc là 327 trong đó có 187 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 7.535

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.150

Về tình hình điều trị cho các bệnh nhân, đến thời điểm này đã có 272 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được chữa khỏi (chiếm 83% tổng số ca bệnh COVID-19 ở nước ta).



55 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định. Trong đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị nhiều nhất với 25 ca; Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu là 13 ca; Bệnh viện đa khoa Thái Bình là 6 ca...

Thông tin từ BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, trong ngày 27/5 sẽ có 6 bệnh nhân đang điều trị tại đây được công bố khỏi bệnh. Đặc biệt trong số này có bệnh nhân số 19 từng 3 lần ngừng tim tưởng chừng khó qua khỏi nay đã hồi phục ngoạn mục.

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh sáng nay gồm: BN19, BN52, BN291, BN295, BN308, BN324. Những trường hợp này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.



BN19 là bà Lê Tuyết Hằng, 64 tuổi, nữ, địa chỉ ở Ba Đình, Hà Nội. Bệnh nhân nhập viện ngày 6/3. Đây là BN nặng nhất trong số các bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tính đến thời điểm này. BN đã từng 3 lần ngừng tim, phải can thiệp thở máy xâm nhập, ECMO thời gian dài.



Sau 80 ngày điều trị tích cực, đến nay, BN tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không khó thở, tự thở khí phòng, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Tim đều, phổi không rales. Xét nghiệm 7 lần âm tính vào các ngày: 26/3, 27/3, 29/3, 2/4, 8/4, 15/4 và 30/4.

Bệnh nhân 19 xuống giường đi lại sau 2 tháng điều trị, tay chân vận động linh hoạt