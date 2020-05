82% ca mắc COVID-19 đã bình phục, truy tìm hành khách đi chung xe với người trở về từ Campuchia

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 22/5, đã 36 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số bệnh nhân là 324 trong đó có 184 ca bệnh nhập cảnh được cách ly ngay.



Tính đến sáng nay cũng bước vào ngày thứ 4, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh nhập cảnh, kể từ 4 ca bệnh trờ về từ Nga và Mỹ được công bố chiều ngày 18/5.

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 266

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 7.726

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 6.752



Đến thời điểm này có 266 ca bệnh/324 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 82% tổng số ca bệnh COVID-19 ở nước ta. 58 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 9 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh.



Trong đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị nhiều nhất với 25 ca; Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu là 17 ca; Bệnh viện đa khoa Thái Bình là 6 ca...

Tính đến sáng ngày 22/5, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 4 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2.

Một bệnh nhân nặng khác đã khỏi COVID-19 và được chuyển viện sang Bạch Mai tiếp tục điều trị bệnh nền (di chứng xuất huyết não) là cụ bà 88 tuổi ở Hưng Yên. Hiện, cụ tiến triển rất tích cực, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đề xuất cho ra viện.



Sáng 22/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành là Đồng Tháp, Vĩnh Long, TP Cần Thơ và Hậu Giang đang khẩn trương truy tìm những hành khách đi chung chuyến xe đò với người vừa bị cách ly ở tỉnh Hậu Giang.

Trước đó, một người dân ngụ phường 1, TP Vị Thanh (Hậu Giang) từ Campuchia qua cửa khẩu Hồng Ngự (Đồng Tháp) nhưng chưa được kiểm soát y tế, dịch tễ.

Lực lượng chức năng tỉnh Hậu Giang tiến hành phong tỏa bến xe Vị Thanh trong đêm 21/5.

Sau khi qua cửa khẩu, người này di chuyển bằng xe khách đến quán cơm Minh Phát (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) rồi tiếp tục lên xe khách Hòa Hiệp (BKS 72LD-005.40) về TP Vị Thanh. Trên xe Hòa Hiệp lúc đó có khoảng 10 người (kể cả hành khách và tài xế).

Khi di chuyển đến bến xe Bình Minh (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), 2 hành khách xuống xe. Đến bến xe Cần Thơ, 1 hành khách nữa xuống xe. Tới bến xe Rạch Gòi (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), 2 người xuống xe. Cuối cùng, tới bến xe Vị Thanh, 2 hành khách xuống xe tại đây.

Nhận định đây là trường hợp nhập cảnh chưa được kiểm soát y tế, có thể có nguy cơ nhiễm bệnh cao nên ngành y tế tỉnh Hậu Giang phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tiến hành cách ly người này và cách ly tập trung tài xế xe Hòa Hiệp cùng những người tiếp xúc đã xác định được.

Ban chỉ đạo tỉnh Hậu Giang phát đi thông báo đề nghị Ban Chỉ đạo các địa phương có liên quan khẩn trương thông báo trong hệ thống để truy tìm những hành khách còn lại.

Bến xe Vị Thanh được các ngành chức năng phong tỏa ngay trong đêm 21/5. Tuy nhiên, đến sáng 22/5, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang cho biết đã dỡ phong tỏa do người đàn ông Thanh vừa từ Campuchia về Hậu Giang hôm qua có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19.

