BN436 tử vong do suy thận mạn và mắc COVID-19. Việt Nam ghi nhận ca tử vong thứ 14

Tối ngày 10/8/2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là trường hợp tử vong do COVID-19 thứ 14 kể từ khi đại dịch xảy ra tại Việt Nam.

Bệnh nhân 436 (BN 436): bệnh nhân nam, 66 tuổi, quê quán: Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Tiền sử: Suy thận mạn giai đoạn cuối, đã ngừng tim nhiều lần tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Từ ngày 06/7 – 27/7, bệnh nhân điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng;

Ngày 26/7, bệnh nhân có kết quả dương tính SARS-COV-2;

Ngày 28/7, bệnh nhân được Bệnh viện Đà Nẵng chuyển đến Trung tâm cách ly và điều trị COVID-19 – Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2, được chẩn đoán: COVID-19 biến chứng viêm phổi nặng trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối;

Từ ngày 29/7 - 31/7, bệnh nhân được điều trị theo hướng hồi sức tích cực, thở máy xâm nhập, lọc máu liên tục ngay từ khi nhập viện;

Ngày 02/8, bệnh nhân hôn mê sâu, thở máy, đặt ECMO, lọc máu liên tục;

Ngày 07/8, bệnh nhân hôn mê, đồng tử giãn, tiên lượng rất nặng, đe dọa tử vong;

Đến 8h30 ngày 10-8, bệnh nhân hôn mê sâu, Glassgow 3 điểm, huyết áp tụt thấp, tim đập rời rạc, mặc dù được các giáo sư, bác sĩ và nhân viên y tế điều trị hồi sức tích cực nhưng không qua khỏi, bệnh nhân tử vong lúc 9h ngày 10-8.

Chẩn đoán tử vong: viêm phổi cấp do COVID-19 trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.

BN436 tử vong với nền bệnh nặng: suy thận mạn giai đoạn cuối, viên phổi cấp do COVID-19

Đây là ca tử vong do COVID-19 thứ 14 kể từ khi đại dịch xảy ra tại Việt Nam và là ca tử vong thứ 3 trong ngày hôm nay.

Hai trường hợp tử vong khác là bệnh nhân 430 và 737, đều ở Đà Nẵng. Trong đó bệnh nhân 430 (nữ, 33 tuổi, địa chỉ phường Hải Châu II, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) tử vong lúc 0h30 ngày 10-8. Bệnh nhân có tiền sử suy thận mãn giai đoạn cuối, suy tim, tăng huyết áp, nhiễm trùng huyết.

Bệnh nhân 737 (nữ, 47 tuổi, địa chỉ quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tử vong lúc 1h15 ngày 10-8. Bệnh nhân này cũng có tiền sử suy thận mãn tính giai đoạn cuối đã chạy thận nhân tạo chu kỳ và đặt stent, suy tim, tăng huyết áp.

Your browser does not support HTML5 video.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19

Xem thêm: Cán bộ trạm thu phí trốn cách ly đi làm mới bàng hoàng nhận kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19

Theo Thùy Dương/SKCĐ