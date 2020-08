Thêm 34 bệnh nhân COVID-19 mới, Hải Dương và Vũng Tàu ghi nhận ca nhiễm đầu tiên

Theo bản tin 18h ngày 7/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam tiếp tục ghi nhận 34 ca mắc mới COVID-19, trong đó 32 ca liên quan đến Đà Nẵng. Thông tin cụ thể của 34 bệnh nhân COVID-19 mới như sau:

Bệnh nhân 751 (BN751): Là bệnh nhân đầu tiên ở Hải Dương . Bệnh nhân nam, 45 tuổi, ở Cam Thúc Bắc, Cam Ranh, Khánh Hoà. Bệnh nhân có ra Hà Nội công tác và tiếp xúc với vợ, con (đang sống tại Quận Sơn Trà, Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 23/7) tại Hà Nội.

Ngày 01/8, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt. Ngày 04/8, bệnh nhân nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bệnh nhân 752 (BN752): Nữ, 30 tuổi, ở Phúc Thọ, Hà Nội, từng du lịch Đà Nẵng từ 24-26/7 cùng gia đình . Ngày 02/8, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng ho, ngày 5/8 sốt nhẹ. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả ngày 7/8 dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bệnh nhân 753 (BN753): Bệnh nhân ở TP. HCM, nam, 30 tuổi, quốc tịch Philippines, liên quan chuyến bay CX906 từ Philippines về Sân bay Tân Sân Nhất (quá cảnh Hồng Kông), được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm ngay sau nhập cảnh. Kết quả bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi.

Bệnh nhân 754 (BN754): Bệnh nhân đầu tiên được ghi nhận tại Bà Rịa - Vũng Tàu, nam, 30 tuổi, liên quan tàu chở gas Texiana từ Qatar về Cảng Vũng Tàu ngày 28/7, được cách ly trên tàu, lấy mẫu ngay sau nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 2 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 (trước đó có 9 ca dương tính). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Bệnh nhân 755-771 và 780-784 (BN755-771 và BN780-784) tại Đà Nẵng: Trong đó 16 ca là bệnh nhân, 3 ca là F1, 2 ca là người thăm, 1 ca tại quận Hải Châu (vẫn đang tiếp tục điều tra).

Bệnh nhân 722-779 (BN772-779) tại Quảng Nam: Trong đó 7 ca là F1, 1 ca thăm người thân tại Khoa Nội Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện 8 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại Việt Nam đã ghi nhận 784 ca nhiễm COVID-19 trong đó có 10 trường hợp tử vong.





