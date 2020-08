Thêm 18 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 17 ca liên quan đến bệnh viện Đà Nẵng

Theo bản tin lúc 18h của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống COVID-19 , đã ghi nhận 18 ca nhiễm mới, trong đó có 17 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng, 1 trường hợp là bệnh nhân từ Guinea Xích Đạo trở về đã được cách ly ngay sau khi xuống máy bay.

Thông tin chi tiết về các ca bệnh mới:

CA BỆNH 653 - 668: tại Đà Nẵng, độ tuổi từ 8 - 93, trong đó:

- 8 ca là F1, đã được cách ly tập trung.

- 5 người nhà chăm sóc tại BV Đà Nẵng

- 1 Nhân viên y tế tại BVPhụ sản - Nhi Đà Nẵng

- 1 ca là BN điều trị tại BV Đà Nẵng

- 1 ca ở quận Cẩm Lệ (là bảo vệ bến xe TT Đà Nẵng, bệnh nhân khám ngoại trú BV Gia Đình).

Ảnh minh họa

CA BỆNH 669: Bệnh nhân nam, 50 tuổi, có địa chỉ tại P. Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, liên quan Bệnh viện Đà Nẵng, là bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, thăm người thân tại Khoa Nội, BV Đà Nẵng, tiếp xúc gần BN 510. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại BV Phổi Đồng Nai.

CA BỆNH 670: Bệnh nhân nam, 50 tuổi, có địa chỉ tại Thành trực, Thạch Thành, Thanh Hóa.

Ngày 29/7, bệnh nhân từ Guinea Xích đạo về Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN6 (trước đó đã ghi nhận 20 ca dương tính trên chuyến bay này; được cách ly, điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TW ngay sau nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, từ ngày 25/7 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 222 ca nhiễm COVID-19. Dịch bệnh bắt đầu bùng phát tại Đà Nẵng và liên quan đến các bệnh viện ở TP này. Tính đến nay, Việt Nam đã ghi 8 ca tử vong.

Về công tác điều trị, theo Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình: BN398 (nam, 25 tuổi), BN399 (nam, 25 tuổi), BN400 (nam, 25 tuổi), BN401 (nam, 24 tuổi).

Về tình hình dịch COVID-19 ở Đà Nẵng , ngày 4/8, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã gửi công văn cho UBND TP Hải Phòng và tỉnh Bình Định mong nhận được hỗ trợ về nhân lực cho cuộc chiến chống COVID-19. Bởi hiện Đà Nẵng không đủ nhân lực phục vụ công tác điều trị bệnh nhân nói chung và bệnh nhân COVID-19 nói riêng.

Ở một diễn biến liên quan, nhằm giúp thành phố thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế với phương châm dồn lực dập dịch ở Đà Nẵng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên cả nước, Ủy ban Nhân dân TP Đà Nẵng mong nhận được sự hỗ trợ điều phối đội ngũ y, bác sỹ, kỹ thuật viên y tế từ các tỉnh, thành phố bạn xung phong, tình nguyện đến thành phố Đà Nẵng cùng quyết tâm khống chế dịch bệnh đợt này.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Mai/SKCĐ