Tối 5/9: Trong 24 giờ qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, thêm 19 bệnh nhân khỏi bệnh

Tính đến 18 giờ ngày 5-9, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25-7 đến nay là 551 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Sức Khỏe (cách ly) là 43.154, người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, hôm nay có 19 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

19 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh vào hôm nay (5/9)

Trong đó, sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng gồm: BN 420 (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu), BN 470 (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), BN 480 (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà), BN 609 (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ), BN 878 (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu), BN 710 (phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Tất cả sáu bệnh nhân đều không có dấu hiệu lâm sàng, các kết quả xét nghiệm đều trong giới hạn bình thường và đều có kết quả xét nghiệm âm tính ba lần với SARS-CoV-2.

Cùng ngày Trung tâm y tế Hòa Vang công bố khỏi bệnh cho chín bệnh nhân Covid-19, bao gồm: BN629, BN486, BN557, BN680, BN763, BN994, BN1036, BN662, BN1003 (BN763 tiếp tục ở lại điều trị hồi sức thận nhân tạo)

Tình hình dịch COVID-19 tối 5/9

Trong đó BN 763 (46 tuổi) là bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo và nhiều bệnh nền sẽ tiếp tục được điều trị bệnh nền tại Trung tâm y tế Hòa Vang.

BN 629 và 680 là nhân viên y tế, BN 557 mới 20 tháng tuổi và BN 486 (64 tuổi) có nhiều bệnh nền đã được chữa khỏi Covid-19

Chín bệnh nhân trên đều có kết quả âm tính ba lần trở lên với SARS-CoV-2 và không có dấu hiệu sốt, ho, khó thở đủ điều kiện công bố khỏi Covid-19.

Hôm nay, bốn bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam cũng được xuất viện gồm BN525, BN777, BN909, BN910.

Sau khi được công bố khỏi bệnh, các bệnh nhân được cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nơi cư trú theo quy định của Bộ Y tế.

Tính đến chiều nay, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 805 ca bệnh, có 35 ca tử vong. Trong số các ca đang điều trị tại các cơ sở y tế , hiện có 26 ca âm tính lần 1, 28 ca âm tính lần 2 và 38 ca âm tính lần 3 với SARS-CoV-2.

Your browser does not support HTML5 video.

Tin tức Covid-19 mới nhất trưa 5/9