Ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 3 ca tại TP.HCM

Chiều 31/7, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam vừa ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh lên 546 ca. Trong số những ca bệnh mới này có 26 người được cách ly ngay khi nhập cảnh, 3 người tại TP.HCM và 8 người tại Quảng Nam

BỆNH NHÂN 510 (BN510): nữ, 57 tuổi, ở phường 12, quận 10, TP. HCM. Trong thời gian từ 5-7/2020 bệnh nhân có chăm sóc mẹ, bố tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng và nữ, 57 tuổi, ở phường 12, quận 10, TP. HCM. Trong thời gian từ 5-7/2020 bệnh nhân có chăm sóc mẹ, bố tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng và Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

CÁC BỆNH NHÂN 511-516 (BN511-516): đều mang quốc tịch Việt Nam, là các thuyền viên Tàu chở ga. Ngày 2-5/7/2020 ở Qatar, 14-16/7/2020 ở Ấn Độ, qua Singapore để tiếp nhiên liệu. Ngày 28/7 nhập cảnh Cảng Vũng Tàu, tất cả được cách ly ngay trên tàu sau nhập cảnh.

BỆNH NHÂN 517 (BN517): nữ, 55 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, TP. Quãng Ngãi. Ngày 29/6/2020 - 22/7/2020 điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 22/07/2020 chuyển đến TP. HCM . Từ ngày 23/07/2020 về nhà con gái tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. nữ, 55 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, TP. Quãng Ngãi. Ngày 29/6/2020 - 22/7/2020 điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 22/07/2020 chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy . Từ ngày 23/07/2020 về nhà con gái tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.



BỆNH NHÂN 518 (BN518): nữ, 61 tuổi, ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP. HCM. Ngày 19-23/07/2020 đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm và chăm sóc BN436.

BỆNH NHÂN 519 (BN519): nam, 40 tuổi, Hội An, Quảng Nam. Ngày 23/7/2020 chăm sóc BN428 tại Bệnh viện Đà Nẵng.

BỆNH NHÂN 520 (BN520): nữ, 51 tuổi, Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Ngày 20- 24/07/2020 có đi điều trị tư cho BN433

BỆNH NHÂN 521 (BN521): nam, 15 tuổi, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân là cháu ngoại BN433.

BỆNH NHÂN 522 (BN522): nam, 67 tuổi, Thăng Bình, Quảng Nam. Ngày 09-22/07/2020 điều trị khoa Thận nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

BỆNH NHÂN 523 (BN523): nữ, 63 tuổi, Thăng Bình, Quảng Nam. Vợ BN522, ngày 09-22/07/2020 chăm sóc chồng điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

BỆNH NHÂN 524 (BN524): nữ, 86 tuổi, Duy Xuyên, Quảng Nam. Ngày 11-16/7/2020, bệnh nhân vào điều trị tại Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng. Ngày 18-27/7/2020, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình An. Ngày 27/7/2020, bệnh nhân chuyển đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam.

BỆNH NHÂN 525 (BN525): nam, 90 tuổi, Duy Xuyên, Quảng Nam. Ngày 13-20/7/2020 điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

BỆNH NHÂN 526 (BN526): nam, 50 tuổi, Duy Xuyên, Quảng Nam. Ngày 13-20/7/2020, bệnh nhân chăm sóc BN525 tại Bệnh viện Đà Nẵng.

CÁC BỆNH NHÂN 527-546 (BN527-546): Các bệnh nhân liên quan đến chuyến bay VN6 từ Guinea Xích đạo về Sân bay Nội Bài lúc 15h00 ngày 29/7/2020.

Như vậy, tính đến 18h ngày 31/7, nước ta ghi nhận 546 ca mắc COVID-19, trong đó có 373 ca đã được công bố khỏi bệnh. Trường hợp tử vong có liên quan tới COVID-19 là BN428, nguyên nhân tử vong là do nhồi máu cơ tim, bệnh nhân cũng có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim, suy thận mạn giai đoạn cuối, biến chứng: suy hô hấp do suy tim và COVID-19, theo SKĐS.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Linh Chi/SKCĐ