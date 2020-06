Hé lộ về số phận những tang vật Triệu Quân Sự trộm cắp trên đường bỏ trốn

Cơ quan chức năng cũng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường nơi Triệu Quân Sự bỏ lại chiếc xe máy trộm cắp được. Theo đó, chiếc xe này hiệu Sirius màu xám, mang biển số đăng ký tỉnh Quảng Ngãi mang biển kiểm soát 76X6 – 2978. Chiếc xe bị bỏ lại ở khu vực taly dương tại Km Km 912+200 trên QL1 đoạn Nam đèo Hải Vân, hướng xe ngược lên đỉnh đèo.

Chiếc xe máy Triệu Quân Sự bỏ lại

Ngoài chiếc xe máy, cơ quan chức năng xác định được Triệu đã ăn cướp một chiếc điện thoại di động của người dân ở Quảng Ngãi. Vậy số phận những tang vật này giờ như thế nào?

Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo xã Bình Chánh (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ) cho biết, sáng 4/6, ông Nguyễn Văn Tới (48 tuổi, ngụ tại thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh) có đến Công an trình báo mất xe máy Sirius biển số 76X6 – 2978 trong thời gian 23h30 đêm trước đó.

Cụ thể, khoảng 22h ngày 3/6, ông Tới điều khiển xe máy đến trại vịt của mình ở cổng chào xã Bình Chánh ngủ để trông coi. Như thói quen bình thường, ông Tới cắm nguyên chìa khóa trên xe nên đã tạo điều kiện cho Triệu Quân Sự trộm cắp phương tiện dễ dàng.

Lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn cho biết, hiện chiếc xe máy đang được giữ lại để phục vụ công tác điều tra và chưa bàn giao về Công an huyện cũng như trả hồ sơ cho chủ nhân.

Xã Bình Chánh - nơi Sự ăn cắp chiếc xe máy

Cũng trong tối ngày 3/6, Sự tiếp tục trộm 1 điện thoại di động của chị Nguyễn Thị H. (36 tuổi, nhân viên trực, chốt gác đường sắt Núi Khởi ở thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên).

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành các biện pháp rà soát, tìm kiếm, xác định vị trí thì phát hiện khoảng 11h đêm, chiếc điện thoại này ở khu nghĩa trang xã Bình Chánh. Lực lượng chức năng địa phương đã ráo riết truy tìm nhưng sau đó phát hiện chiếc điện thoại bị tắt nguồn và Triệu Quân Sự đã di chuyển ra phía Bắc.

Về công tác truy bắt Triệu Quân Sự, chiều ngày 8/6, đại tá Trần Mưu – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm hiện tại cơ quan điều tra vẫn chưa thu nhận được dấu vết mới về Triệu Quân Sự. “Tại các chòi rẫy trên đèo Hải Vân chúng tôi chưa nhận được tin báo của người dân có điều gì bất thường xảy ra. Hiện các trinh sát của Cục điều tra Bộ Quốc phòng đang có mặt vào cuộc truy bắt phạm nhân”, đại tá Trần Mưu nói.

Còn theo thông tin từ Phòng Điều tra Hình sự (Quân khu 5), hiện lực lượng chức năng đã mở rộng hướng điều tra, truy bắt Triệu Quân sự ra hướng Bắc đèo Hải Vân.

Công an, Quân đội, Biên phòng tổ chức vây ráp, truy bắt phạm nhân