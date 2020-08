31 bệnh nhân COVID-19 tiên lượng nặng, Đà Nẵng có 9 ca không tìm được nguồn lây

Theo báo cáo từ Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, tính tới sáng 7/8, Việt Nam đang điều trị cho 316 bệnh nhân COVID-19 tại 22 cơ sở y tế . 196 người không có biểu hiện lâm sàng. 66 bệnh nhân biểu hiện nhẹ.

31 bệnh nhân COVID-19 tiên lượng nặng

Kể từ khi dịch bùng phát tại Đà Nẵng hiện có 31 bệnh nhân COVID-19 tiên lượng nặng, 4 ca can thiệp ECMO và 10 bệnh nhân phải thở máy xâm nhập, ICU.



Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) là nơi điều trị cho 19 ca COVID-19 tiên lượng nặng (nhiều nhất). Đây cũng là cơ sở y tế tiếp nhận số bệnh nhân nhiều nhất (120 người).



Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế cơ sở 2 đang điều trị cho 19 người trong đó có 18 bệnh nhân nặng. Tại đây đang có 2 ca phải can thiệp ECMO. Hai ca tiên lượng nặng còn lại do Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận.





Từ ngày 28/7, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 ở xã Phong An, huyện Phong Điền, đã tiếp nhận 23 bệnh nhân COVID-19 nặng từ Đà Nẵng, Quảng Nam. Trong đó, 4 ca đã tử vong do các bệnh lý nền và COVID-19.

Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhân bệnh nhân COVID-19 từ Đà Nẵng chuyển ra



Trước diễn biến các ca bệnh nặng, Bộ Y tế đã huy động tất cả chuyên gia giỏi nhất về truyền nhiễm, hồi sức, cấp cứu... để điều trị cho các bệnh nhân. Diễn biến của các ca nặng thường xuyên được cập nhật qua trung tâm điều hành được đặt tại Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế.



Bộ Y tế mới đây phê duyệt đề tài về hiệu quả và tính an toàn khi sử dụng tuyết tương người khỏi bệnh điều trị cho người mắc COVID-19. TS Văn Đình Tráng, phụ trách khoa Vi sinh - Sinh học phân tử, điều phối chính của đề tài, cho biết Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) bắt đầu kêu gọi người hiến huyết tương.

9 ca tại Đà Nẵng không xác định được nguồn lây



Trong cuộc họp trực tuyến với Chính phủ về phòng chống Covid-19, sáng 7/8, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho hay, hiện dịch lớn và phức tạp nhất cả nước là Bệnh viện Đà Nẵng. Đến sáng cùng ngày, Đà Nẵng ghi nhận 213 ca nhiễm, chủ yếu là bệnh nhân đang điều trị, người nhà đến chăm sóc, nhân viên y tế thuộc các khoa của bệnh viện này.



Đáng chú ý trong đó có 9 ca lâu nhiễm không truy vết được bệnh nhân lây từ ai, hay ổ dịch nào dù đã được cơ quan chức năng sàng lọc, điều tra dịch tễ. "Các trường hợp này được xem là lây lan từ cộng đồng", ông Thơ nói.



Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng nhận định có thể dịch xuất phát từ cộng đồng rồi vào bệnh viện Đà Nẵng, sau đó từ bệnh viện lây lan nhanh đi các nơi. Các tỉnh như Quảng Nam, Quảng Ngãi, TP HCM... có người nhiễm đều liên quan đến Đà Nẵng.



Đồng quan điểm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng khó có thể xét nghiệm, phát hiện được 100% ca nhiễm, bởi có người mắc bệnh đã tự khỏi. Mầm bệnh sau đợt dịch này có nguy cơ vẫn còn nằm trong cộng đồng.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19

