Tình hình sức khoẻ các nạn nhân vụ xe khách chở 38 người lao xuống vực

Như Tuổi trẻ xã hội đã đưa tin, rạng sáng ngày 11/7 tại địa bàn xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe khách giường nằm chở 38 người BKS 36B - 02232 của nhà xe Minh Thắng khi đổ đèo Ngọc Vinh đã gặp nạn, lao xuống vực sâu khoảng 20m. Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong tại chỗ, những người bị thương nặng được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Theo Vietnamplus, toàn bộ 28 ca cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã qua giai đoạn nguy kịch, không còn nguy hiểm. Những nạn nhân tử vong tại hiện trường đã được đưa về bệnh viện. Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, bác sĩ Võ Văn Thiện cho hay: "Có một ca bị chấn thương ngực nặng, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật và hiện đã chuyển sang phòng hồi sức tích cực. Một ca khác bị chấn thương ngực, bụng, vỡ lá lách, bệnh viện đã tiến hành mổ cắt lách và chuyển về khoa ngoại tổng hợp. Một ca còn lại bị chấn thương đùi, không quá nặng nên chúng tôi đã chuyển về khoa ngoại chấn thương".

Chị L.T.Đ. (SN 1971, quê xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) là một nạn nhân của vụ tai nạn, cho hay đã có 3 lần xảy ra tình trạng nghiêng xe. Chị Điệp kể lại: "Lúc đầu xe nghiêng một lần, người đi trên xe mới hét lên là tại sao lại đi như thế. Đến lần thứ hai cũng bị nghiêng về bên trái, đến lần thứ 3 nghiêng là lao xuống dưới vực luôn, mọi người đều bị bất tỉnh..."



Danh tính tài xế điều khiển xe khách 48 chỗ BKS 36B - 02232 được xác định là Mai Hải Nam (quê Thanh Hóa), lái xe của nhà xe Minh Thắng. Tài xế Nam khai trên xe chở 38 người, trong đó có 6 trẻ em. Theo thông tin trên SGGP, lãnh đạo Sở GTVT Kon Tum cho biết xe khách chở 38 người lao xuống vực sâu chạy không đúng tuyến. Theo VTC , tổng số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn do xe khách chở 38 người lao xuống vực đã lên tới 7 người. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.