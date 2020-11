Vụ bé gái 3 tuổi bị mẹ đẻ đánh chấn thương sọ não: Xót xa lời kể của bà ngoại

Theo báo Pháp luật & Bạn đọc đưa tin, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 2 mới tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi 3 tuổi nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng nghi bị mẹ đẻ bạo hành.

Danh tính bệnh nhi là cháu L.C. (3 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM). Bé được gia đình đưa đến Bệnh viện quận 12 trong tình trạng nhiều vết thương trên cơ thể, khi đó mẹ cháu bé là chị Trần Thị D. (26 tuổi) nói con bị té ngã cầu thang dẫn đến bầm máu và nôn ói.

Bệnh nhi đang được điều trị tại BV Nhi Đồng 2



Đến khi làm việc với công an, chị D. mới chịu thừa nhận đã đánh vào đầu con. Tại BV quận 12, bệnh nhi được xác định bị tụ máu não, chấn thương sọ não, gồng co, rối loạn tri giác, mất phản xạ ánh sáng. Sau khi hồi sức tích cực và cho cháu thở oxy, các bác sĩ đã chuyển bệnh nhi lên Đến khi làm việc với công an, chị D. mới chịu thừa nhận đã đánh vào đầu con. Tại BV quận 12, bệnh nhi được xác định bị tụ máu não, chấn thương sọ não, gồng co, rối loạn tri giác, mất phản xạ ánh sáng. Sau khi hồi sức tích cực và cho cháu thở oxy, các bác sĩ đã chuyển bệnh nhi lên Bệnh viện Nhi Đồng 2

Kiểm tra kỹ hơn, bác sĩ phát hiện cơ thể bé gái có nhiều vết bầm tím ở vùng ngực, lưng hông trái, chảy máu tai phải, bầm tai trái và 2 mắt, xuất huyết não, dập lá lách và viêm phổi nặng. Đến trưa 25/11, các bác sĩ tại BV Nhi Đồng 2 vẫn đang cố gắng hết sức để cứu chữa bệnh nhi. Tuy nhiên, bé vẫn tiên lượng rất nặng, não đã chết, dù được thở oxy nhưng rất khó qua khỏi.

Bà Phượng bế cả đứa út vào chăm cháu C.

Theo kết quả chụp CT-scan sọ, bé gái 3 tuổi bị tụ máu não, nứt sọ, tụ dịch xoang hàm, xoang sàng 2 bên... Còn kết quả CT-scan bụng ghi nhận dịch bụng lượng ít, theo dõi dập-vỡ cực dưới lách, có ổ nhỏ đông đặc đáy phổi phải, phù nề nhẹ thành túi mật...

Từ khi xảy ra vụ việc, bà Trần Thị Phượng (55 tuổi, bà ngoại bệnh nhi) phải từ Huế vào TP.HCM để chăm sóc cho cháu cùng các con của chị D. Bà ôm theo cả bé trai 2 tuổi (con út chị D.) vào viện để chăm cháu C.

Theo bà Phượng, con gái bà tuy còn trẻ nhưng đã có tới 5 người con của 3 người chồng khác nhau. Trong đó, 1 bé gửi bên nội nuôi, 2 bé lớn gửi về ông bà ngoại, 2 bé nhỏ nhất ở với mẹ trong nhà trọ ở quận 12. Hàng ngày, chị D. bươn chải bằng nghề bán vé số, dẫn cả 2 đứa con nhỏ theo.

Bà phải từ Huế ra TP.HCM để chăm sóc cháu





Bà Phượng cũng cho biết, theo lời con gái lớn kể thì D. dùng tay đánh con là do bé C. đi vệ sinh nhưng lại làm dính phân vào dép, còn bình thường D. cũng rất thương con. Trước khi xảy ra vụ việc, D. có biểu hiện bất thường về tâm lý.

Một số người dân sinh sống gần nhà bé C. cho biết, từng thấy D. đánh con nhiều lần, người này có dấu hiệu bị trầm cảm.



Theo TN/SKCĐ