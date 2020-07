Vụ bé 9 tuổi nghi bị mẹ dùng kéo đâm thủng tim: Nạn nhân kinh hãi đến mức không dám kể lại vì sợ

Cụ thể, theo bác sĩ khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (Bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh nhi đã được rút ống dẫn lưu, ăn uống ít qua đường miệng. Trong ngày 6/7, bệnh nhi sẽ được chuyển đến khoa Tim mạch để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Sức khỏe của cháu A. đang tiến triển tốt

Hiện đang chăm sóc cháu A. là bà L.T.C. (59 tuổi, quê Sóc Trăng, bà ngoại kế của A.). Bà C. cho biết, đã được vào thăm cháu, Sức Khỏe đã khá hơn một chút. Tuy nhiên, khi hỏi về sự việc trước đó, A. không dám nói, chỉ than lạnh và sợ lắm.

Theo bà C.: “Từ hôm xảy ra sự việc, bên phường có vào bệnh viện thăm và hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng lo cho cháu. Ngoài ra có hỗ trợ tiền viện phí. Tôi vẫn chưa biết khi nào cháu được xuất viện”.

Liên quan đến vụ việc cháu A. bị đâm thủng tim, đại diện Công an phường Bình Thuận (quận 7, TP Hồ Chí Minh) cho biết, chị M.T.Tr. (30 tuổi, mẹ của bé A.) đang được tại ngoại và ở tại địa phương. Vụ việc đã được lập hồ sơ, chuyển lên Công an quận 7 để tiếp tục điều tra theo đúng thẩm quyền quy định.

Người nhà cháu A. ở ngoài đợi tin khi cháu phẫu thuật

UBND phường Bình Thuận đã chỉ đạo Công an địa phương xuống làm việc với mẹ chị Tr. (mẹ cháu A.) tại nhà riêng ở đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7). Tại đây, người phụ nữ khai rằng, khoảng 9h sáng 2/7 chị kêu cháu A. ra dọn dẹp cho sạch cơm ở sân.

Đúng lúc này, chị thấy con cầm kéo chạy ra sân nên la bé sao không làm mà chạy đi đâu. Khi từ trong nhà bước ra ngoài, chị thấy cháu A. chảy máu ở ngực bên trái nhưng chỉ nghĩ bị trầy, chảy máu ngoài.

Tiếp lục la thì nghe thấy cháu A. than đau nên giở áo lên và kêu con gái 5 tuổi lấy bông gòn ra sơ cứu. Lúc này cháu A. ngất xỉu nên chị Tr. Kêu con gái gọi cô và mẹ kế về.

Cũng theo chị Tr., khi bà C. Về hỏi chuyện gì thì chị nói “Tôi chọi kéo làm A. bị thương" và giải thích rằng vì mình hay la con cái nên nói như vậy cho mọi người "dễ hình dung". Sau đó mọi người đưa cháu A. đến bệnh viện cấp cứu.

Cơ quan chức năng vào mở rộng điều tra thì biết được, gia đình cháu A. có 5 nhân khẩu, trong đó có người mẹ kế tên là C. làm lao động tự do và nghề đông y bó thuốc.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND phường đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng. Đến ngày 3/7, phường và các ban ngành đoàn thể tiếp tục hỗ trợ 5 triệu đồng. Riêng mẹ của bé A. cũng đã được hội phụ nữ đến thăm hỏi, hiện nay tâm lý đã ổn định.

