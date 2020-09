Vụ con rể truy sát cả nhà vợ: Thêm 1 người tử vong, nạn nhân cao tuổi nhất vẫn nguy kịch

Nạn nhân đã tử vong trước đó vào chiều 28/9 là chị Bùi Thị Nhung (48 tuổi, chị gái chị Huỳnh). Còn bà Nguyễn Thị Vân (71 tuổi, mẹ đẻ của chị Nhung và chị Huỳnh, ngụ phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) đang được cấp cứu tích cực tại BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Nghi phạm Lê Minh Hải đang bị tạm giữ hình sự tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh. Hải từng cưới con út của bà Vân và hai vợ chồng Hải đã ly hôn.

Nghi phạm Lê Minh Hải

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận, do mâu thuẫn trong việc chia tiền đền bù mảnh đất có dự án làm đường đi qua nên Hải tìm đến gia đình mẹ vợ cũ để giải quyết. Được biết, mảnh đất này không phải tài sản riêng của vợ chồng Hải mà là đất phía nhà vợ cho để vợ chồng xây nhà.



Như đã đưa tin chiều 28/9, người dân xung quanh nghe tiếng la hét thất thanh, kêu cứu tại gia đình bà Vân ở phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh. Khi người dân chạy đến thì phát hiện bà Vân cùng hai con gái là chị Nhung và chị Huỳnh bị thương nặng, nằm bất động nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, chị Nhung đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Bà Vân và chị Huỳnh được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh nhưng do bị đâm thấu ngực, chị Huỳnh đã tử vong sau đó.

Người dân cũng cho biết đã nhìn thấy Hải rời khỏi hiện trường vụ việc. Theo nguồn tin từ báo Giao thông, sau khi rời khỏi nhà mẹ vợ cũ Hải bắt xe khách xuống địa phận thị xã Hưng Nguyên (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).



Hải bị lực lượng chức năng bắt giữ tại địa điểm cách hiện trường gây án khoảng 70km về phía Bắc. Ngay sau khi bị bắt, đối tượng này được di lý về Hà Tĩnh để phục vụ công tác điều tra.



