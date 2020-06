Tiên lượng xấu về sức khỏe người vợ trong vụ cháy phòng trọ ở Sài Gòn: Bỏng 97% độ 3 toàn thân

Thi thể của ông H. và cháu V. ngay sau khi được tìm thấy cũng đã được đưa đến nhà xác để tổ chức khám nghiệm tử thi. Sau khi công tác khám nghiệm hoàn thành thì thi thể sẽ được bàn giao cho gia đình đưa về an táng. Gia đình cũng đã nhận được thông tin về vụ việc.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn, gần trưa hôm nay cơ quan Công an quận Tân Phú vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Hiện trường bên trong vụ hỏa hoạn

Sáng nay, bà Hứa Thị Hồng Đang – phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) cũng có mặt tại hiện trường nắm bắt thông tin. Bà Đang cho biết, quận đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân 50 triệu đồng.

Theo nguồn tin từ báo Giao thông, qua khám nghiệm hiện trường và lời khai nhân chứng xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do tự thiêu. Có mặt tại hiện trường , chị H. (hàng xóm) cho biết, ông H. và bà L. là vợ chồng nhưng đã ly thân. Hôm 17/6, ông H. về phòng trọ xin ngủ lại cùng con gái để chuẩn bị đi Phú Quốc nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng trên.

Như đã đưa tin, khoảng 1h15 ngày 18/6, người dân trong hẻm 9 đường Kênh 19/5 (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) nghe thấy tiếng la thất thanh. Khi đi ra ngoài kiểm tra thì thấy lửa bốc cháy ở phòng trọ số 2 trong hẻm 9. Người dân nhanh chóng báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Khoảng 1h30 cùng ngày lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức cứu hỏa. Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện hai thi thể nằm chết trên gác lửng của phòng trọ, 1 người bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

