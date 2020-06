Tình hình sức khỏe phi công người Anh tiếp tục có những diễn biến kỳ diệu

Liên quan đến tình hình Sức Khỏe của phi công người Anh - bệnh nhân COVID-19 có số ngày điều trị dài nhất ở nước ta, chiều 10/6, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục cung cấp thông tin về những tiến triển hồi phục kỳ diệu của bệnh nhân này.



Cụ thể, sau 1 tuần ngừng ECMO (hồi sức tim phổi), hiện bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, có thể ngồi dậy được. Đặc biệt, dù đã hôn mê trong thời gian dài nhưng bệnh nhân vẫn có trí nhớ tốt, có thể nhớ mật khẩu của điện thoại và máy tính bảng cá nhân. Tay của bệnh nhân cũng đã có thể thực hiện các động tác tinh tế như bấm bàn phím điện thoại. Tuy nhiên chân bệnh nhân còn yếu chưa chống để nâng người được.

Phi công người Anh có thể nhớ mật khẩu điện thoại, máy tính bảng. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân 91 cũng có những chuyển biến sức khỏe tích cực khác như đáp ứng với kháng sinh và kháng nấm, ngày qua đã giảm sốt, phổi cải thiện nhiều, chức năng thận đã hồi phục, chức năng tim, gan tốt. Đến nay bệnh nhân ngưng lọc máu được 2 tuần.

Về chức năng tiêu hóa, tình trạng chướng bụng của bệnh nhân đã giảm, bệnh nhân có thể ăn qua đường tiêu hóa khoảng 1000 ml súp xay/ngày.

Các bác sĩ cũng đã tiến hành ngưng máy thở cho bệnh nhân tập thở ngắt quãng, ngưng dùng 1 loại kháng sinh.

Phi công người Anh đang tiến hành tập vật lý trị liệu 2 lần/ngày.

Trước đó, vào ngày 4/6 bệnh nhân đã lần đầu mỉm cười được với các nhân viên y tế. Ngày 8/6, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy, đung đưa chân, tự viết vào bảng và tự bấm nút điều chỉnh độ cao của giường bệnh.

Phi công người Anh tiếp tục có những hồi phục kỳ diệu

Sự hồi phục của bệnh nhân 91 khiến các chuyên gia y tế trong hội đồng chuyên môn và chính Tiểu ban Điều trị cũng phải ngỡ ngàng, không thể tin bệnh nhân có thể tiến triển nhanh đến vậy.

"Với những bệnh nhân khác, những tiến triển nhỏ về sức khỏe đó là bình thường nhưng với bệnh nhân 91 là một nỗ lực lớn, là sự tiến bộ lớn của cả 'team' điều trị và Hội đồng chuyên môn cũng như các chuyên gia của hai Bệnh viện đã cố gắng chăm sóc, điều trị, đưa ra phương án điều bệnh nhân phù hợp với từng giai đoạn sức khỏe", PGS.TS Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh nhận định.

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh chiều 10/6.



Về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, đến 18h ngày 10/6, Việt Nam đã có 320 trên tổng số 332 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 được công bố khỏi bệnh, chiếm 96,4% tổng số ca bệnh. Không có trường hợp nào tử vong do COVID-19.

Cả nước chỉ còn 12 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế . Trong đó, 3 bệnh nhân đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, 1 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên, chỉ còn 8 ca dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 91 cũng là trường hợp bệnh nhân quốc tịch nước ngoài duy nhất còn lại chưa được công bố khỏi bệnh.

