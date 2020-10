Vợ chồng Tổng thống Donald Trump nhiễm COVID-19 khi còn 33 ngày nữa bầu cử

Theo quy định của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, thời gian cách ly sẽ kéo dài 14 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân COVID-19.

Tờ New York Times dẫn lời các trợ lý khác của tổng thống cho biết, không rõ ông ông Trump có biểu hiện triệu chứng COVID-19 hay không. Chỉ một số nhân viên Nhà trắng nhận thấy giọng nói của ông có vẻ hơi khàn từ hôm 1/10.



Bác sĩ Conley cho hay: "Tổng thống và đệ nhất phu nhân đều khỏe vào thời điểm này. Họ dự định sẽ ở Nhà Trắng trong thời gian dưỡng bệnh".



"Hãy yên tâm, tôi hy vọng tổng thống tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình mà không bị gián đoạn trong thời gian hồi phục. Tôi sẽ cập nhật cho bạn về bất kỳ diễn biến nào tiếp theo", ông viết thêm.



Đáng chú ý, Tổng thống được xác định nhiễm COVID-19 khi Cố vấn Nhà Trắng thân cận nhất của ông, bà Hope Hicks, vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Theo AP, Bà Hicks là quan chức Nhà Trắng cấp cao nhất cho đến nay nhiễm COVID-19.

Cố vấn Nhà Trắng Hope Hicks đã đi cùng tổng thống ngày 30/9 trên Air Force One tới bang Minnesota để vận động tranh cử. Trên chuyến bay này còn có một số phụ tá thân cận của ông Trump như Jared Kushner, Dan Scavino và Nicholas Luna, không ai trong số họ đeo khẩu trang. Trước đó, bà Hicks cũng đi cùng với ông Trump đến cuộc tranh luận tổng thống ngày 29/9 và trên đường về.

