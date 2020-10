Tính năng nhắn tin "chéo" giữa Facebook và Instagram sẽ được update trong thời gian tới

FaceBook bắt đầu thử nghiệm tính năng nhắn tin "chéo" cho Instargram từ mùa hè năm nay. Tuy nhiên nó vẫn chưa được chính thức áp dụng mà phải chờ một vài tháng tới.

Theo thông tin được biết, Facebook sẽ bắt đầu bằng việc tích hợp tính năng nhắn tin của Messenger vào phần tin nhắn của Instagram, bao gồm cả khả năng gửi tin nhắn giữa 2 ứng dụng này.

Người dùng facebook và instagram có thể gửi tin nhắn cho nhau

Thay đổi này sẽ giúp người dùng Instagram có được những trải nghiệm tin nhắn mới. Nếu làm điều này, người dùng Instagram sẽ có thể liên lạc với những tài khoản Facebook chưa có Instagram. Và ngược lại, người dùng Messenger cũng có thể trò chuyện với bạn bè chỉ có Instagram mà không có Facebook.

Trong buổi họp báo giới thiệu sản phẩm, Facebook liên tục nhấn mạnh cho rằng bản cập nhật lần này không hợp nhất tài khoản Instagram và Facebook lại với nhau hay kết nối hộp thư. Nếu bạn dùng cả 2 mạng xã hội này thì vẫn có thể gửi và nhận tin nhắn riêng lẻ. Facebook cho phép người dùng kiểm soát vấn đề họ muốn nhận tin nhắn từ những người không dùng Instagram trên Instagram hay không và tương tự đối với Facebook cũng vậy.

Facebook liên tục nhấn mạnh cho rằng bản cập nhật lần này không hợp nhất tài khoản Instagram và Facebook lại với nhau hay kết nối hộp thư

Loredena Crisan, Phó Chủ tịch phụ trách thiết kế Messenger cho biết: “Tương tự như cách bạn có thể trò chuyện với tài khoản Gmail nếu bạn có tài khoản Yahoo, các tài khoản của chúng tôi cũng có thể giao tiếp với nhau như vậy qua một giao thức chung là Messenger,”

Những tính năng mới này cho phép người dùng Instagram có thể chuyển tiếp tin nhắn, bổ sung vác phản ứng cảm xúc trong ứng dụng hoặc đặt tin nhắn vào chế độ tự hủy.

Cập nhật mới này của Facebook nhận được khá nhiều phản ứng trái chiều từ người dùng. Trong khi Facebook yêu cầu người dùng sử dụng thông tin thật, thì Instagram lại không có chính sách này, Facebook cho biết họ nhận thức được vấn đề này và đó là lý do vì sao người dùng có thể lựa chọn tính năng này hoặc là không.

Theo Phương Hoa/SKCĐ