Quảng Bình tạm dừng tổ chức thi tuyển vào lớp 10, chuyển sang xét tuyển

Thông tin trên Zing .vn ngày 28/5 cho biết, ông Đinh Qúy Nhân, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình thông báo, ban đầu tỉnh lên kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 như mọi năm. "Nhưng trước tình hình ảnh hưởng của dịch COVID-19 như vậy, chúng tôi chuyển sang xét tuyển, chỉ tổ chức thi tuyển với trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp".



Theo đó, đợt tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay, các trường sẽ tuyển thẳng học sinh dân tộc nội trú, người dân tộc Chứt (các tộc người Sách, Mã Liềng, Arem, Rục, Mày), học sinh khuyết tật, học sinh đạt giải quốc gia và quốc tế về văn hóa văn nghệ, Theo đó, đợt tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay, các trường sẽ tuyển thẳng học sinh dân tộc nội trú, người dân tộc Chứt (các tộc người Sách, Mã Liềng, Arem, Rục, Mày), học sinh khuyết tật, học sinh đạt giải quốc gia và quốc tế về văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao , cuộc thi khoa hoc kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh cấp THCS, THPT. Đồng thời, Sở cũng quy định mức điểm cộng ưu tiên cho các thí sinh với mức 1; 1,5; 2 điểm.

Quy định, mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển vào một trường THPT trên địa bàn. Trường hợp không trúng tuyển, thí sinh được quyền rút hồ sơ, dự tuyển vào trường khác (nếu còn chỉ tiêu).



Điểm xét tuyển là tổng điểm rèn luyện và học tập mỗi năm được quy đổi, cộng với điểm ưu tiên. Sau khi các thí sinh được tuyển thẳng, các trường tuyển các thí sinh còn lại theo thứ tự ưu tiên điểm xét tuyển từ cao đến thấp.

Xét đến chỉ tiêu cuối cùng, nếu hai thí sinh trở lên có điểm xét tuyển ngang bằng nhau, trường sẽ chọn theo thứ tự ưu tiên: Điểm trung bình cả năm học lớp 9 cao hơn, tổng điểm trung bình cả năm của môn Toán và Ngữ văn lớp 9 cao hơn. Nếu vẫn còn trường hợp điểm bằng nhau, giám đốc sở GD&ĐT quyết định.



Riêng đối với trường THPT Võ Nguyên Giáp tổ chức thi tuyển, các thí sinh phải xếp loại học lực, hạnh kiểm cả năm của các lớp THCS, xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên.



Mỗi thí sinh đăng ký dự thi vào một lớp chuyên của trường được xét tuyển vào trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh (nếu có đủ điều kiện và một trường THPT không chuyên).



Với những thí sinh không trúng tuyển lớp chuyên, nếu có đăng ký nguyện vọng, được dự tuyển vào lớp không chuyên của trường THPT Võ Nguyên Giáp.



Như thí sinh không trúng tuyển lớp chuyên Toán, nếu đăng ký nguyện vọng, được dự tuyển vào lớp chuyên Tin, chỉ áp dụng khi điểm thi môn chuyên Toán đạt 4 điểm trở lên và lớp chuyên Tin còn chỉ tiêu.



Cùng với đó, trường tổ chức tuyển sinh vòng sơ tuyển và thi tuyển. Thí sinh qua sơ tuyển dự thi 4 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và môn chuyên. Nếu môn chuyên là một trong 3 môn Toán, Văn, Anh, thí sinh sẽ thi hai bài, một bài chuyên và một bài không chuyên với mức độ yêu cầu.

Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ đến 0,25. Đối với môn Tiếng Anh, điểm lẻ đến 0,1. Điểm các bài không chuyên tính hệ số 1, môn chuyên nhân hệ số 2.



Điểm để xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm của các bài thi không chuyên cộng với điểm bài thi môn chuyên nhân hệ số. Điểm xét tuyên vào lớp không chuyên là tổng điểm các môn thi chuyên và không chuyê, đều nhân hệ só 1.



Điều kiện trúng tuyển lớp chuyên, thí sinh phải có điểm các bài thi. Môn thi không chuyên lớn hơn 2, môn chuyên lớn hơn 4. Nếu không đủ chỉ tiêu, Sở GD&ĐT sẽ hạ mức điểm xuống nhưng không dưới 3 điểm. Các thí sinh dự thi môn không chuyên, điểm thi phải lớn hơn 1.



Căn cứ vào điểm xét tuyển vào lớp chuyên, các trường lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Trường hợp chỉ tiêu cuối cùng có hơn hai thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, trường chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên như sau: Điểm thi môn chuyên, điểm sơ tuyển, điềm trung bình môn chuyên năm lớp 9 và điềm trung bình năm lớp 9.



Ưu tiên trên với lớp không chuyên là điểm thi môn chuyên, điểm sơ tuyển, điểm trung bình các môn học năm lớp 9.

