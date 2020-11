Cô gái trong clip đánh ghen ở Huế: Người đàn ông vừa đánh vừa sàm sỡ, bị hành hạ hơn 20 phút

Thông tin mới nhất liên quan đến clip đánh ghen kinh hoàng ở Huế thời gian qua, Công an thị xã Hương trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ sau khi tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để điều tra về hành vi Làm nhục người khác.

Danh tính các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Thùy Trâm (SN 1992, trú tại 30/3/73 Bùi Thị Xuân, TP. Huế), Nguyễn Thị Bé (SN 1983), Đặng Thị Thùy Trang (SN 1979) và Lê Công (SN 1991, cùng trú tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà).

Nạn nhân trong vụ clip đánh ghen là chị N.T.H. (SN 1995, trú xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h30 tối 16/11. Vào thời điểm trên, chị H. đang cùng anh P.H đứng nói chuyện tại bờ kè xã Hải Dương (thị xã Hương Trà) thì bất ngờ có một nhóm người đi trên 2 xe máy xuất hiện.

Theo chị H., nhóm này có 3 nam cùng 4 nữ nhưng chỉ có 5 người trực tiếp đánh chị. Trong đó, người phụ nữ tàn tật cầm nạng đánh vào mặt, một người khác lấy giày đánh liên tiếp vào vùng nhạy cảm còn người đàn ông tên Công vừa đánh vừa có hành vi sàm sỡ chị H.

Dù trong clip phán tán trên MXH chỉ dài 3 phút nhưng chị H. khẳng định, bản thân bị nhóm người này đánh đập liên tục trong hơn 20 phút.

Liên quan đến vụ việc, chị H. khẳng định nhóm người này đánh ghen nhầm bởi chị đã có gia đình, chồng con. Giữa chị và anh P.H. chỉ là mối quan hệ anh em bình thường ngoài xã hội , không hơn không kém.

Sau vụ việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và Sức Khỏe của chị H. Do đó, nạn nhân mong muốn cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định Pháp luật



