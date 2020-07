Vụ Đường Nhuệ đánh người tại Công an phường: Hé lộ nguyên nhân bất ngờ

Theo cáo trạng truy tố, năm 2013, được một người bạn thông tin rằng bà Đinh Thị Lý có khả năng xin được việc làm, do đó chị Nguyễn Thị Thanh Giang (SN 1980, quê Nghệ An, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã đến gặp bà Lý đưa 310 triệu đồng để nhờ xin cho cháu vào làm ở Cục Hải quan TP Thái Bình.

Sau một thời gian không thấy bà Lý xin được cho cháu, chị Giang đến nhà bà Lý ở Hà Nội tìm gặp nhưng không được. Biết bà Lý có nhà ở Thái Bình nên đã nhờ bạn nói chuyện và quen biết Đường Nhuệ. Chị Giang gọi cho Đường nhờ tìm bà Lý ở Thái Bình để gặp, giải quyết vấn đề xin việc cho cháu.

Đường nhận lời đi tìm và thấy bà Lý ở nhà. Khoảng 21h ngày 17/11/2014, Đường điện cho chị Giang nói bà Lý đang ở nhà tại TP Thái Bình. Chị Giang lại nhờ bạn là Lê Văn Chương (SN 1976, trú Cầu Giấy, Hà Nội) cùng đi taxi về Thái Bình. Đến 0h ngày 18/11/2014 thì anh Bình đến nhà bà Lý, gặp chị Giang đang đứng ngoài cửa. Bà Lý mở cửa nhưng không cho chị Giang vào nhà. Chị Giang đề nghị lên Công an phường giải quyết chuyện xin việc cho cháu thì bà Lý đồng ý. Sau đó chị Giang cùng Bình, bà Lý và anh Mai Thế Duy (con bà Lý) lên Công an phường Trần Lãm làm việc.

Đường Nhuệ trước khi bị bắt

Trong sáng ngày 18/11/2014, Nguyễn Xuân Đường đến nhà tìm bà Lý để hỏi về việc ngày 17/11/2014, bà Lý tố bị một người quen của Đường Nhuệ lấy trộm xe máy. Khi biết bà Lý cùng con trai đến trụ sở Công an phường Trần Lãm làm việc nên Đường đã đến đó.

Gặp bà Lý tại trụ sở Công an, Đường và người phụ nữ này cãi nhau. Tiếp đó, Đường quàng tay qua cổ bà Lý. Nghĩ mẹ bị hành hung, anh Duy vào can ngăn thì bị Đường đánh gãy xương hàm, tỷ lệ thương tật 15%.

Cáo trạng truy tố xác định anh Duy và Đường không hề có mâu thuẫn. Đường tấn công anh Duy tại trụ sở Công an trong khung giờ hành chính, hành vi này có tính chất côn đồ, coi thường Pháp luật

Cáo trạng truy tố cũng nêu ra một nhân chứng là bà G. (40 tuổi, quê ở Nghệ An). Sáng ngày 18 bà G. có mặt tại phòng tiếp dân cùng bà Lý và đã chứng kiến vụ việc. Bà G. thời điểm đó do sợ nên đã khai “không có ai đánh anh Mai Thế Duy”. Nhưng vào tháng 4/2020, khi Công an lật lại vụ án thì bà G. mới khai nội dung vụ việc.