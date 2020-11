Tình tiết mới nhất vụ giết người chặt xác ở khu dân cư Him Lam, Quận 7, TP.HCM

trong có chứa thi thể người (chưa rõ danh tính) không còn nguyên vẹn được đựng trong túi nilon đen . Sự việc ngay lập tức được trình báo lên cơ quan Thông tin ban đầu, tối 27/11, một số người dân phát hiện 1 chiếc vali màu hồng ở 1 căn hộ 3 tầng trong KDC Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM. Nghi ngờ nên mọi người mở ra kiểm tra thì phát hiện bên. Sự việc ngay lập tức được trình báo lên cơ quan công an

Hung thủ đã giấu xác nạn nhân trong chiếc vali hồng

Nhận tin báo, công an có mặt để phong toả, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng phục vụ cho quá trình điều tra. Công an cũng tiến hành phong toả 2 bên con đường dẫn vào căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Xe cảnh sát đã có mặt tại hiện trường

Tại hiện trường, công an phát hiện 1 vali màu hồng chứa thi thể. Bên cạnh đó, công an thu được thêm kìm cộng lực và một chiếc cưa, đều là những hung khí gây án mà hung thủ để lại.

Chiếc vali được phát hiện trong căn hộ 3 tầng

Đến 22h30 cùng ngày, xe được cho là chở thi thể của nạn nhân đã rời khỏi hiện trường. Bên ngoài có rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi bàn tán xôn xao.

Người dân hiếu kỳ đến xem giữa đêm

Bước đầu, bên trong vali là thi thể người không nguyên vẹn. Nghi can gây án được xác định là 1 người nước ngoài. Được biết, cả nạn nhân và nghi can thuê phòng sống tại đây và cách đây vài ngày đã trả phòng.

Hiện trường bị phong tỏa

Đến hơn 3h sáng cùng ngày, nhiều cảnh sát vẫn túc trực tại hiện trường. Theo người dân, khoảng 4 giờ trước đó, một xe chuyên dụng của lực lượng chức năng đã lui vào ngôi nhà, sau đó công an đem một số bịch và vật dụng lên xe rồi rời đi.

Có ai ngờ khu dân cư hiện đại và sang trọng này là hiện trường của vụ giết người chặt xác man rợ

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Video ghi lại vụ việc

Xem thêm: 3 người Trung Quốc lãnh án tử hình sau khi sát hại tài xế taxi rồi ném xác xuống sông Hồng

Theo Thiên Bình/SKCĐ